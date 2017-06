In der Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-Breitingen werden jugendliche Insassen als Lageristen, Gebäudereiniger oder Bäcker ausgebildet. Die Palette der Möglichkeiten beeindruckte auch eine regionale Abordnung des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW), der künftig mit der Anstalt kooperieren will. Derzeit sitzen rund 230 junge Strafgefangene in Regis ein.