Rötha

In der Asylunterkunft in der Ernst-Thälmann-Straße kam es in der Nacht zu Sonnabend zu einem handfesten Streit zwischen einem 24-Jährigen und einem 39-Jährigen. Der 39-Jährige schlug dem 24-Jährigen mit einem Messergriff auf den Kopf, das Opfer erlitt eine Platzwunde. Auch der 39-Jährige trug Verletzungen im Gesicht davon. Beide Männer wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Von LVZ