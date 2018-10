Regis-Breitingen

Nach vielen Jahren nur sporadischer Nutzung erfährt das Kulturhaus in der Werkstraße in Regis-Breitingen am Sonnabend seine Wiederbelebung. Das Kürzel Re-Brei Rock steht für Rockmusik. Die Deutschrockband Außenseiter, die in der Stadt beheimatet ist, will in dem Gebäude, das seit gut einem Jahr ihr Bandhaus ist, eine Konzertreihe etablieren. Zum Auftakt haben sich die Hausherren die Bands Anthony Scott aus dem Vogtland und die Band „Unbelehrt“ aus Oberfranken eingeladen.

Musikalisches Zuhause im ehemaligen Kulturhaus

Außensaiter besteht seit 2014. In diesem Jahr brachten sie ihre zweite Langspielplatte heraus, die den Titel „Wir“ trägt. Sie spielten auf einschlägigen Festivals, standen in diesem Jahr als Vorband von City auf der Bühne und machten mit einem eigenen Song zur Fußball-WM von sich reden. Seit Ende 2017 haben sie mit dem ehemaligen Kulturhaus sogar ein eigenes musikalisches Zuhause. Doch es verging noch ein Jahr mit Umbauten und Genehmigungsverfahren, bis die Öffentlichkeit jetzt in das Haus in der Werkstraße 10 eingeladen werden kann.

Früher Disco, Konzert und „Club zu zweit“

Ältere erinnern sich noch an fröhliche Zeiten. Zweimal in der Woche gab es hier Disco oder ein Konzert. Und einmal im Monat war die ältere Generation zum „Club zu zweit“ eingeladen. Jan Sadowski ist Hobby-Gitarrenbauer und ein Freund der Band. Früher hat er als Mitglied des Regiser Jugendklubs die Veranstaltungen im Kulturhaus mit organisiert. Er erinnert sich an Konzerte der Himbeerband und der Gruppe Gipsy oder die Abende mit der Disco Racing aus Böhlen. Bald nach der Wende wurde das Kulturhaus aus dem ehemaligen Reparaturwerk Stamag ausgegliedert. Unter wechselnden Eigentümern gab es gelegentlich noch Veranstaltungen.

Die Mitglieder von Außensaiter signieren die Vinyl-Ausgabe ihrer jüngsten LP „Wir“. Quelle: André Neumann

Vor einigen Jahren kaufte der ansässige Spediteur Ingo Sierpinski das Kulturhaus. Sein Engagement für die Band, der er sogar einen Truck zur Verfügung stellt, begründet er so: „Ich möchte die Kultur fördern, den Jungs eine Chance einräumen und außerdem dafür sorgen, dass das Kulturhaus sinnvoll genutzt und erhalten werden kann.“

Regelmäßige Konzerte sind möglich

Alle drei Monate, sagt Daniel Müller von Außensaiter, könnte hier ein Konzert stattfinden. Und das müsse nicht immer nur Deutschrock sein, wie ihn die Regiser zelebrieren. „Wir können uns vorstellen, auch andere Sachen zu holen, auch Musik aus den Siebziger- und Achtzigerjahren“, sagt der Gitarrist und Sänger und fügt hinzu: „Es geht nicht um uns, sondern darum, das Gebäude am Leben zu erhalten.“ Selbst ein Volksmusikabend sei für ihn nicht undenkbar.

Drei Bands hauchen dem Kulturhaus Leben ein

Bei der ersten Auflage von Re-Brei Rock wird am Sonnabend (Einlass ab 18 Uhr, Eintritt frei) aber erst einmal die eigene Klientel bedient. Geradlinig, ehrlich, laut und mit deutschen Texten, das dürfen alle drei Bands der Premierenveranstaltung für sich in Anspruch nehmen. Unbelehrt und Außensaiter trafen sich in diesem Jahr mehrfach auf Festivals und sind seitdem befreundet. Anthony Scott könnte man als deutschsprachige Metalband bezeichnen. Zu dritt wollen die Bands am Sonnabend dem Kulturhaus Leben einhauchen.

Von André Neumann