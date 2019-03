Borna

Wenn die Galerie in der Bornaer Reichsstraße 24 am 29. März in die neue Saison startet, feiert sie zugleich Geburtstag. Beinah auf den Tag genau vor fünf Jahren öffnete sie zum ersten Mal ihre Tür. Seither gab es immer wieder Ausstellungen und Projekte, die eine Reihe von Besuchern anzogen.

Volker Wolf, Dörte-Ina Liebing, Anke Wolf und Jens Rockrohr (von links nach rechts) der Galerie in der Bornaer Reichsstraße. Quelle: Nicole Rathge-Scholz

Vernissage in Borna

Am Jahrestag laden Anke und Volker Wolf, die zu den Initiatoren des Projekts vier, wie es offiziell heißt, gehören, am 29. März, 18 Uhr, zur Vernissage der Ausstellung „Immer wieder Italien“ ein. Gezeigt werden Bilder Tatjana Meier.

Seit 17 Jahren in Leipzig

Die Künstlerin wurde 1973 in Russland geboren und studierte an der Universität Orenburg. Nach ihrer Übersiedlung nach Sachsen 1996 lebt sie seit 17 Jahren in Leipzig. Sie spricht vier Sprachen und unterrichtet sie auch. Mehrmals im Jahr reist sie nach Italien, vor allem nach Mailand und Rom.

Arbeit in der Leipziger Spinnereistraße

Tatjana Meier ist auch ausgebildete Bildkünstlerin und arbeitet in ihrem Atelier in der Spinnereistraße in Leipzig. Dort entstanden über einen Zeitraum von mehreren Jahren Arbeiten, die unterschiedliche Motive zum Inhalt haben und verschiedene Geschichten erzählen. Die Werke von Meier führen nach Neapel, Venedig, Mailand und Rom. Zu sehen sind Landschaften, Straßenszenen und Architektur.

Ausstellungen in Großbritannien und Italien

Die Künstlerin hat neben Deutschland auch schon in Großbritannien und Italien ausgestellt. Im Markkleeberger Rathaus ist derzeit ihre Ausstellung „Blumenwalzer“ zu sehen.

Kunstoase in der Bornaer Reichsstraße

Die Galerie mit dem Namen „Projekt vier“ hat sich in Borna längst als Kunstoase etabliert. Hier finden regelmäßig Ausstellungen einheimischer wie auswärtiger Künstler statt. Am Beginn standen mit Volker Wolf, Dörte-Ina Liebing, Anke Wolf und Jens Rockrohr vier Künstler Pate.

Von Nikos Natsidis