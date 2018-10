Borna

Erneut ist das Bornaer Möbelhaus Voigt für „Generationenfreundliches Einkaufen“ ausgezeichnet worden. Damit konnte das Unternehmen mit Sitz in Eula den Titel verteidigen. Vor drei Jahren wurde das letzte Mal vom Handelsverband Sachsen getestet, vor wenigen Wochen erneut. Das Haus ist sozusagen auf Herz und Nieren geprüft worden.

Mehr als fünf Dutzend Kriterien gehörten zum Fragebogen, so auch ausgewählte Fragen wie: Werden die Kunden auf Wunsch zur Ware begleitet? Ist mindestens ein Eingang zum Geschäft ebenerdig? Ist die Verkaufsfläche gut ausgeleuchtet? Ist der Boden rutschfest? Möbel Voigt schaffte alles mit Bravour und erhielt am Montag in Anwesenheit weiterer Gäste die Auszeichnung von Gunter Engelmann-Merkel, Geschäftsführer des Handelsverbands Sachsen.

Handelsverband will Zeichen setzen

Mit dem „Generationenfreundlichen Einkaufen“ will der Handelsverband ein Zeichen setzen – für die Auseinandersetzung mit aktuellen und künftigen Herausforderungen des Demografiewandels, der auch vor dem Einzelhandel nicht Halt macht. „Beispielhafte Leistungen finden gebührende Würdigung. Die Motivation zu noch größeren Anstrengungen in immer mehr Einrichtungen des Wirtschaftszweiges wird gestärkt“, erklärte Engelmann-Merkel. Ausgezeichnete Geschäfte seien an dem weiß-orange-farbenen Signet mit der rollenden Einkaufstüte auszumachen.

Von Julia Tonne