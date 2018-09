Borna

Bei einem Unfall wurde am Dienstagabend in Borna eine Radlerin schwer verletzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers war die 55 Jahre alte Frau gegen 18.30 Uhr mit ihrem Rad in Zedtlitz unterwegs, als eine Autofahrerin ungebremst auf sie auffuhr. Warum die 44-jährige PKW-Fahrerin nicht auswich oder bremste, ist bisher unklar. Die Radlerin wurde auf den Gehweg geschleudert und schwer verletzt. Ein Krankenwagen brachte sie ins Krankenhaus.

Von soa