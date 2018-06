Groitzsch/Audigast

Der Fahrer (33) eines Ford Fiesta steuerte am Donnerstag auf der Verbindungsstraße zwischen den Ortsteilen Wischstauden und Audigast mit hoher Geschwindigkeit durch eine scharfe Linkskurve und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab.

Die Fahrt endete schlagartig mit erheblichen Verletzungen für den Fahrer und dessen Beifahrer im Straßengraben. Am Ford Fiesta und an einer betonierten Feldeinfahrt entstand erheblicher Sachschaden, so dass das Auto mit wirtschaftlichem Totalschaden (3500 Euro) letztlich abgeschleppt werden musste.

Von thl