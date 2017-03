Das Unternehmen Automobile Borna (AMB) investiert in diesem Jahr rund eine halbe Million Euro. Ein Teil davon fließt in den Bau einer Haltebucht für Lastwagen entlang der Geschwister-Scholl-Straße, die ab kommender Woche grundhaft ausgebaut wird. 300 000 Euro investiert die Firma in den Bau einer größeren Werkstatthalle.