Groitzsch

Die Fahrbahn sieht schon gut aus. Freigegeben wird das Groitzscher Stück Bundesstraße 176 zwischen dem Abzweig nach Nöthnitz/Lucka (Staatsstraße 61) und der Zufahrt „Groschenmarkt“ erst am Montag, wurde das Rathaus informiert. Nahezu gleichzeitig geht es mit dem nächsten Sanierungsabschnitt weiter. Die Baustelle rückt nach Norden und reicht von der Bahnhof- bis zur Oststraße. Verantwortlich für das Projekt ist das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv).

Wesentlich dabei ist, dass diesmal die Kreuzung Bahnhof-, Berg- und Leipziger Straße vollständig gesperrt wird. Zu Beginn des Gesamtprojekts in der Bergstraße war sie noch ausgespart worden. Die Ampel wird abgeschaltet, so die Stadtverwaltung weiter. Hingegen wird am anderen Ende des Abschnitts eine Lichtsignalanlage die Engstellenzufahrt in die Oststraße regeln.

Sanierung der B176 soll bis 5. Dezember fertig sein

Der Pkw- und der Busverkehr werden stadtauswärts in Richtung Pegau/Leipzig über die Sebastian- und die Schletterstraße geführt. Wobei es dort ebenso eine Einbahnstraßenregelung gibt wie stadteinwärts von der Bundesstraße 2 über die Ortsverbindungsstraße Pegau–Groitzsch (unterhalb der Burg) und die Graf-Wiprecht-Straße zum Markt. Für Lkws – außer Betriebs- und Versorgungsfahrzeuge innerhalb der Stadt – gilt die ausgeschilderte großräumige Umleitung. Wer in den Ortsteil Wischstauden fahren will, müsste die Schuster- beziehungsweise die Käferhainer Straße (Großpriesligk) und dann die Langendorfer Straße nutzen.

Das anvisierte Teilstück soll nach der jüngsten Lasuv-Ankündigung bis zum 30. November abgeschlossen sein. Dann bleibt noch der Abschlussabschnitt von der Ost- bis zur Schletterstraße, der nach der ursprüngliche Aussage bis 5. Dezember beendet werden soll. Es gelten die ab Montag gültigen Umleitungen weiter. In beiden Bauphasen, so das Rathaus, sollen die Fahrplanänderungen an den Bushaltestellen beachtet werden.

Die Sanierung der Groitzscher B 176 hat am 10. September begonnen. Es werden rund 1,7 Kilometer Fahrbahn erneuert. Die Kosten hatte das Lasuv mit 1,2 Millionen Euro angegeben.

Von Olaf Krenz