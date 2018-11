Böhlen

„Umleitung“ ist derzeit im Südraum Leipzig das Wort schlechthin. Kein Wunder: Gebaut wird seit Monaten auf etlichen Strecken, allen voran an der neuen Autobahn 72 – und eben deshalb haben es Lastwagen- und Autofahrer dieser Wochen alles andere als leicht. Fast wöchentlich ändern sich Verkehrsführungen. Vor allem die Anschlussstelle der Bundesstraßen 2 und 95 bei Böhlen/Zwenkau ist davon betroffen.

Ganz einfach ist es derzeit für die Fahrer, die von Borna nach Leipzig oder von Leipzig nach Borna müssen. Sie bleiben durchgängig auf der B 95. Eine Einschränkung aber gibt es: Wegen der einspurigen Verkehrsführung in Richtung Böhlen kommt es dort vor allem in den Nachmittags- und Abendstunden immer wieder zu langen Staus.

Autofahrer von Zwenkau nach Leipzig müssen Umwege fahren

Schwieriger ist es derzeit für all diejenigen, die aus Richtung Zwenkau nach Leipzig wollen. Sie müssen noch einige Umwege in Kauf nehmen – oder kennen die Schleichwege. Die offizielle Umleitung führt auf die B 95 nach Rötha, wo gewendet werden muss. Allerdings wissen zahlreiche Einheimische von einer anderen Route. Und die führt von der Anschlussstelle nach Großdeuben über Markkleeberg.

Zur Galerie Unter Flutlicht, mit etliche Baggern und zahlreichen Mitarbeitern ist am Wochenende der Abriss der B2-Brücke erfolgt. Etliche Zaungäste nutzten das Ereignis als Familienausflug.

Doch Achtung: Schneller geht es für die, die tatsächlich die Umleitung nutzen. Seit Tagen reiht sich nämlich an der Ampelkreuzung Hauptstraße, Ecke Seenallee in Markkleeberg, wo es wieder auf die B2 nach Leipzig geht, ein Auto an das andere. Wartezeiten bis zu einer halben Stunde müssen dann in Kauf genommen werden.

Von Leipzig in Richtung Gera/Zwenkau geht es über die Rampe

Wer von Leipzig in Richtung Gera/Zwenkau unterwegs ist, muss von der B 95 auf die Rampe zur B 2 und dann rechts abbiegen. Eine Wegeführung, die trotz des Abrisses der B2-Brücke geblieben ist.

Eine Änderung, die erst vor wenigen Tagen die Autofahrer überraschte, betrifft die Staatsstraße 72. Wer von Großdeuben nach Böhlen will, kann nun einen Teil der Route darüber zurücklegen. Die führt über die Nord-Ost-Anbindung dann nach Böhlen. Wer von Großdeuben nach Borna weiter muss, biegt an der Nord-Ost-Anbindung einfach nach links auf die B95 ab. Für alle, die in entgegengesetzter Richtung, also von Böhlen nach Großdeuben, unterwegs sind, bleibt alles beim Alten.

Die derzeitige Sperrung der B176 zwischen Lobstädt und Neukieritzsch hat für diejenigen, die zwischen Borna und Leipzig pendeln, wenig Auswirkungen. Nach wie vor ist es möglich, in Lobstädt in Richtung Rötha abzubiegen, um dort auf die B95 zu fahren.

Von Julia Tonne