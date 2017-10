BWS schultert vier Bauvorhaben gleichzeitig – und plant Sanierungen im Stadtkern

Vier Projekte gleichzeitig schultert derzeit die Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft mbH (BWS). Dazu zählen der Neubau einer Stadtvilla in der Theodor-Storm-Straße und die Sanierungen in der Grabengasse 2 und 21. In den nächsten zwei Jahren will sich die BWS drei leerstehende Häuser im Stadtkern vornehmen, darunter ein markantes.