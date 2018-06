Pegau

Es gibt wohl so gut wie keine Feuerwehr mehr, die nicht über geringe Mitgliederzahlen klagen kann, vor allem in den Einsatzabteilungen. Auch bei den Pegauer Kameraden ist die dünne Personaldecke schon länger ein Thema. Obwohl ihre Jugendfeuerwehr gut besetzt ist, bleiben erfahrungsgemäß nur wenige Mädchen und Jungen nach der Schule der Wehr erhalten.

Doch bei genauer Betrachtung der jüngsten Ereignisse bei den Pegauer Brandschützern können diese etwas beruhigter in die ferne Zukunft blicken. Seit einigen Monaten herrscht in den Stadt- und den Ortswehren Babyalarm. Insgesamt zehn Kameraden haben mit ihren Frauen für Nachwuchs gesorgt, und zwei weitere Babys kündigen sich bereits für August an.

„Nur ein schöner Zufall“

„Man könnte meinen, wir haben uns alle abgesprochen, aber das ist nur ein schöner Zufall“, lacht Stadtwehrleiter Marco Becher, der selbst zu den frisch gebackenen Vätern gehört. „Wenn alle Kinder später einmal zur Feuerwehr kommen, haben wir schon eine eigene Löschgruppe voll.“

Fotoshooting im Feuerwehrequipment: Der sieben Monate alte Karl Heinrich Friedel aus Wiederau ist noch etwas skeptisch. Quelle: Olaf Becher

Jetzt fand zum ersten Mal ein Treffen fast aller jungen Feuerwehr-Eltern und ihrer Steppkes am Gerätehaus statt. Dabei übertraf die Zahl der Kinderwagen deutlich die der Löschfahrzeuge. Natürlich durfte ein ausgiebiges Fotoshooting nicht fehlen. Später saßen die Paare noch einige Zeit gemütlich beisammen.

„Die Kameradschaftspflege wird bei uns großgeschrieben. Die Mütter und Väter lernen sich alle noch besser kennen. Das schweißt zusammen“, erklärt Becher. Während sich die Frauen über die Kinder unterhalten, steht bei den Männern natürlich die Feuerwehr im Themenfokus. Und noch einen Effekt erhoffen sich die Pegauer Brandschützer mit der Veröffentlichung ihrer Aktion. Die Bürger sollen zum Nachdenken angeregt werden, sich mehr für die Feuerwehr zu engagieren, damit auch künftig die Einsatzbereitschaft gegeben ist.

„Nachwuchs wird überall gebraucht“

Im Gegensatz zu den meisten anderen der jüngsten Feuerwehr-Eltern müssen sich Marian Sack und seine Partnerin noch bis August gedulden. Für Anfang des Sommermonats wurde bei ihnen die Geburt des dritten Kindes errechnet. „Ich finde es gut, dass es jetzt so viele Babys bei der Feuerwehr gibt. Nachwuchs wird ja überall gebraucht“, sagt der stellvertretende Wehrleiter aus Kleinschkorlopp.

Leider, so findet er, interessieren sich in den Dörfern von Werben bis Schkorlopp momentan nur ein paar Kinder für das Wirken der Floriansjünger, sodass die Arbeit der Jugendfeuerwehr Kitzen derzeit ruht. Die wenigen verbliebenen Jungen und Mädchen müssen die Angebote in Wiederau und Pegau nutzen. „Ich hoffe, in Zukunft wird sich das wieder bessern“, so Sack.

Henry will endlich bei der Jugendwehr mitmachen

Mit großen Augen verfolgt der sechs Monate alte Matts auf dem Arm von Papa Mike Köhler das Geschehen. „Man wünscht sich als Kamerad natürlich, dass er später einmal in die Feuerwehrschiene einschwenkt, aber die Entscheidung überlassen wir ihm selbstverständlich allein“, sagt der Groitzscher Vizestadtwehrleiter; aufgrund seines Wohnorts in der Elsterstadt wirkt er auch bei den Pegauer Kameraden mit.

Luise Becher, die Jüngste unter den Babys, verschläft mit ihren sechs Wochen fast die ganze Prozedur. Dafür wartet ihr großer Bruder Henry sehnsüchtig auf seinen achten Geburtstag. Dann darf er endlich in der Jugendfeuerwehr mitmachen. „Als Vater freue ich mich, wenn der Nachwuchs in die eigenen Fußstapfen treten will. Schließlich habe ich 1991 auch so angefangen“, verrät Marco Becher.

