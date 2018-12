Bad Lausick

Glühwürmchen, Maus, Huhn und sogar eine Spinne – beim Krippenspiel?! Dass ein schnöder Stall in der Nacht, die zur heiligen wird, vielen eine Heimstatt bietet, führen Zwei-bis Fünfjährige am 24. Dezember in der Bad Lausicker Kilianskirche vor Augen.

Premiere für Gemeindepädagogin in Bad Lausick

Hat das von Kleinkindern gestaltete Krippenspiel in der Kurstadt bereits eine Tradition, bedeutet es für Astrid Herdling eine Premiere. Seit dem Sommer ist sie hier Gemeindepädagogin: „Die Vesper mit so kleinen Kindern vorzubereiten, ist trotz meiner 25 Jahre Erfahrung die größte Herausforderung für mich. Aber ich habe in meinem Fundus eine Vorlage entdeckt, die sehr gut passt. Das haben schon die Proben gezeigt.“

Darsteller kommen aus Kita Sonnenkäfer

Gefunden hat die 47-Jährige ihre Darsteller – und da ist der Name dann getrost Programm – in der Volkssolidaritäts-Kindertagesstätte „Sonnenkäfer“, die nur wenige Schritte von der Kilianskirche entfernt liegt. Das Team und die Eltern zeigten sich sehr offen, neun Mädchen und Jungen interessiert, beim Stück „Im Stall die Tiere zur Heiligen Nacht“ in eine kleine Rolle zu schlüpfen. In Rollen, die mit einem Zwei- oder Vierzeiler Text auskommen und die das Randgeschehen jenes Weltgeschichte schreibenden Ereignisses in den Fokus nehmen – denn, sagt Herdling: „Nicht nur Maria und Josef, nicht allein die Hirten haben in dem Stall die Weihnacht erlebt, sondern auch viele Tiere. Die bringen in unserem Stück dem Christuskind ein kleines Geschenk.“

Improvisation bei den Kostümen

Wenige Proben im Haus der „Sonnenkäfer“ mussten genügen, um jedem Darsteller plausibel zu machen, welchen Beitrag er leistet. Bei der Kostüm-Auswahl halfen die Kindereinrichtung und Improvisationstalent: Eine Bäckerschürze, versehen mit schwarzen Flecken, kennzeichnet die Kuh. Das Schaf trägt ganz naturalistisch Fell – nur die passende Staffage für das Huhn bereitete bis zum Schluss einiges Kopfzerbrechen.

Bewegende Vorstellung in der Kilianskirche

Wenn es am 24. Dezember heißt, das Spiel beginnt, kann Astrid Herdling auf Sabine Hense zurückgreifen, die den Kindern hilft, in die Kostüme zu schlüpfen. Sie selbst moderiert als Erzähler den Auftritt der Tiere. „Und falls ein Kind mit seinem Text ins Stocken gerät, kann es auch Mama oder Papa an die Hand nehmen und mit auf die Bühne holen. Ich bin mir ganz sicher, das wird eine bewegende Vorstellung.“

Und ein Krippenspiel, auf das sich die in Wyhra Aufgewachsene – wo sie heute wieder lebt – besonders freut. In Bad Lausick und ihrer neuen Aufgabe sieht sie sich längst angekommen. In den neunziger Jahren hatte Herdling Religions- und Gemeindepädagogik studiert, war danach erst in Zwickau, danach aber 16 Jahre als Gemeindepädagogin in Kohren-Sahlis tätig.

Die Kleinkind-Vesper in der Kilianskirche am Heiligabend beginnt 14.30 Uhr.

Von Ekkehard Schulreich