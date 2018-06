Kieritzsch

In Kieritzsch gab es am Sonnabend gleich drei Feste an einem Tag. Das Dorffest, das Teichfest und das Kinderfest ziehen immer viele Besucher an. Den Höhepunkt bildet das sogenannte Badewannenrennen auf dem Forellenteich, bei dem mehrere Bootsbauer an den Start gehen.

Frank Dratwa lässt sich das alljährlich stattfindende Ereignis nicht entgehen. Viele Stunden Freizeit steckte er in seinen Bootsaufbau, der bis zum Sonnabend ein Geheimnis blieb. „Ich versuche mit einfachen Mitteln einen schwimmbaren Untersatz zu fertigen. Auch wenn es im Wettbewerb auf dem Teich um Schnelligkeit geht, steht für mich die Originalität des Bootes im Vordergrund“, sagt Frank Dratwa. Und tatsächlich lugte eine kleine Wassermaus aus dem Wasser, mit der die Bootsbesatzung vorankommen will. „Im letzten Jahr haben wir den Dorfteich mit dem Seepferd umrundet“, so Dratwa.

Melkus-Rennwagen geht zu Wasser

Auch einfache schwimmende Gebilde, die nur aus einer Zinkbadewanne mit angebundenen leeren Bierfässern als Stabilisierung bestanden, waren zu sehen. Opa Jürgen Friedl wagte sich an den Nachbau eines Rennautos mit dem einst Ulli Melkus auf die Rennstrecke seine Runden drehte. Selbst der Narva-Werbeschriftzug an der Seite fehlte nicht. „Das mit Armkraft angetriebene Gefährt hat sogar einen Lenker bekommen. Doch bei der Konstruktion muss der Fahrzeuglenker im Wettkampf um die schnellste Zeit auf den Teich umdenken, denn die Lenkmanöver laufen hier seitenverkehrt“, gesteht Friedl. Die nächste Konstruktion soll aber ausgereifter sein.

Rennen hat elfjährige Tradition

Nicht nur die Akteure in den Booten hatten ihren Spaß. Auch die Besucher rings um den Teich kamen auf ihre Kosten. Sogar einen Teichgraf mit Meerjungfrau leisteten sich die Kieritzscher. „Eigentlich ist es ein See, der eine eigene Schiffsanlegestelle hat“, hebt Mitorganisator Alf Abrahamczyk mit einem Augenzwinkern hervor. Seit elf Jahren gibt es das Ereignis in Kieritzsch. Bauten in den Anfangsjahren zumeist die Großväter mit den Enkelkindern solche schwimmenden Gefährte, sind es jetzt die Väter mit ihren Kindern, stellt er fest. Alf Abrahamczyk erzählt weiter, dass das Fest gemeinsam mit dem Heimatverein organisiert wird.

Neukieritzscher Karnevalsmädels geben sich die Ehre

Auf dem Festplatz hinter dem Teich gab es neben den Aufführungen der Tanzmädchen des Neukieritzscher Karnevalklubs (NKC) noch einen Kegelwettbewerb und eine Oldtimerausstellung, die viele Besucher anlockten. Neben alten Motorrädern wie sie einst die Großväter fuhren, reihten sich Schlepperfahrzeuge in die Oldtimerausstellung ein.

Oldtimer der Landwirtschaft präsentiert

Andreas Schulz stellte ein Hubfahrzeug vor, das einst in Betrieben zur Anwendung kam. „Das Fahrzeug hier war noch bis 2015 im Eulaer Gewerbegebiet als Winterdienstfahrzeug im Einsatz. Ursprünglich fuhr es in Gießereien und war mit einer Hubgabel ausgestattet“, erklärte Schulz.

Auf dem Anhänger stand ein rostig anmutendes Gebilde. „Hier handelt es sich um eine der ersten selbstbindenden Pressen für die Landwirtschaft, die ich in Heuersdorf vor der Verschrottung retten konnte. Besonders die Älteren vom Lande erinnern sich noch an den Binder“, so Schulz weiter.

Von René Beuckert