Borna

Auch wenn es nach dem Jahrhundertsommer anders zu erwarten war: Die Bäume in Borna, insbesondere die an den Straßen, haben die lange Hitzeperiode ohne nennenswerten Niederschlag recht gut überstanden. Das macht Markus Drappatz, Sachbearbeiter Grünflächen und Tiefbau in der Bornaer Stadtverwaltung, klar. Grund dafür ist, dass die Bäume im Sommer gewässert wurden. Eine abschließende Bewertung sei aber erst im nächsten Jahr möglich.

Borna hat einiges an Grün zu bieten. Allein an den Straßen der Stadt stehen etwa 5000 Bäume, jene in Wäldern und Parkanlagen hat bisher noch niemand gezählt. Nun ist die Einrichtung eines Baumkatasters geplant, in dem jeder Bornaer Straßenbaum ein eigenes Datenblatt bekommt. Die Luftaufnahme entstand im Jahr 2015. Quelle: Jens Paul Taubert

„Wir haben jeden Baum mit 50, 60 Litern gegossen“, so Drappatz. Keineswegs ausreichend, aber immerhin mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Neben dem städtischen Wirtschaftshof war dabei auch einmal die Feuerwehr mit im Einsatz. Und bis jetzt „haben die Bäume die Hitze ganz gut überstanden“. Auch wenn sich die Blätter schon deutlich verfärbt haben.

Rund 5000 Bäume stehen an den Straßen

Allein an den Bornaer Straßen stehen etwa 5000 Bäume, von den Bäumen in Wäldern und Parkanlagen ganz abgesehen, die bisher noch niemand gezählt hat. Oft handelt es sich dabei um Linden (Drappatz: „Die sind recht resistent als Stadtbäume.“) sowie Platanen und Ahorn. Nadelbäume finden sich dagegen so gut wie nicht. Lediglich in der Sachsenallee steht einer zwischen Breitem Teich und Wyhra, etwas weiter weg vom Straßenrand.

Jeder Straßenbaum wird einmal jährlich überprüft

In der Regel wird jeder Bornaer Straßenbaum einmal im Jahr überprüft. Dabei nehmen die städtischen Fachleute in Augenschein, inwieweit der Baum etwa Pilzbefall oder Totholz hat. Allerdings werden nicht alle Bäume mit der gleichen Intensität unter die Lupe genommen, „Jüngere Bäume müssen wir nicht so häufig kontrollieren“, sagt Markus Drappatz.

Unter den diversen Gewächsen in Borna gibt es auch Arten, die potenziell problematischer sind als andere. Etwa Pappeln. „Die werden immer größer.“ Außerdem neigen sie zu Grünastabbruch, wie es die Fachleute nennen. Heißt: Bei Pappeln kann es vergleichsweise häufig passieren, dass sich ein Ast einfach so vom Baum verabschiedet, also herabstürzt, obwohl der Baum nicht krank ist.

Bäume werden in der Stadt nicht so alt

Das Klima in einer Stadt wie Borna ist naturgemäß weniger günstig für Bäume als etwa im Wald. Drappatz: „Sie werden nicht so alt wie in freier Wildbahn.“ Etwa 100, 120 Jahre, abhängig von der einzelnen Baumart. Dennoch werden im Jahr in Borna nur 20, 30 Bäume gefällt, etwa dann, wenn sie abgestorben sind. Und selbstverständlich werden sie nach Möglichkeit ersetzt.

Schließlich sind sie wichtig fürs Stadtklima, weil ein großer Baum Schatten spendet und dadurch schon für eine gewisse Kühlung sorgt. Zudem binden die Blätter Feinstaub. Nicht zu unterschätzen, so Experte Drappatz, ist auch die psychologische Wirkung von Bäumen, denn wohl jeder Mensch hat gern einen großen grünen Baum vor sich.

In der Stadtverwaltung soll das Baum-Management künftig auf eine höhere Stufe gestellt werden. Geplant ist die Einrichtung eines Baumkatasters, in dem jeder Straßenbaum ein eigenes Datenblatt bekommt.

Von Nikos Natsidis