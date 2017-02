Zwischen Neukieritzsch und Regis-Breitingen lässt die Deutsche Bahn gerade das Baufeld für die Modernisierung des Streckenabschnittes freimachen. Ab Mai will die Bahn in diesem Abschnitt Gleise, Weichen und Oberleitungen modernisieren. Künftig sollen Züge auch hier 160 Kilometer in der Stunde fahren können.