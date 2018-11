Regis-Breitingen

Seit dem frühen Montagmorgen wird in der Forststraße von Regis-Breitingen am Abriss der Bahnbrücke gearbeitet. Baggerschaufeln fressen sich in den Bahndamm, Lkws schaffen Unmengen von Erde, Sand und Steinen weg. Schweißer schneiden Teile von den beiden alten Brückenkörpern.

Zur Galerie Seit dem frühen Montagmorgen wird in der Forststraße von Regis-Breitingen am Abriss der Bahnbrücke gearbeitet

Der erste Teil wurde gegen neun Uhr von einem mächtigen Autokran, der 500 Tonnen trägt, abgehoben und auf einen Tieflader gesetzt. Das zweite Brückenteil soll gegen 11.30 Uhr an der Reihe sein.

Neue Brücke wird auf Schienen an die richtige Stelle geschoben

Daneben steht die in den vergangenen Wochen errichtete neue Brücke, die womöglich am Mittwoch auf Stahlschienen an die richtige Stelle geschoben wird. Das Gesamtprojekt soll durchgehend bis zum kommenden Montagmorgen laufen. Die Freigabe eines Gleises ist für 3.30 Uhr angekündigt.

Von Olaf Krenz