Borna

Überraschung Sonntagabend in Borna Nord: Gegen 18 Uhr tauchte plötzlich ein Ballon aus Richtung Witznitzer See auf und landete im Wohngebiet. Dem Bornaer Dirk Blaszynski gelang es, Fotos davon zu machen. Er war mit seiner Tochter Lotta gerade in der Innenstadt mit dem Fahrrad unterwegs.

Der Ballon geht über dem Wohngebiet runter.. Quelle: Dirk Blaszynski

„Auf dem Nachhauseweg bemerkten wir den sehr niedrigen Ballon und wollten natürlich mal nachschauen, was da los ist. So sind wir dann Richtung Borna Nord“, erzählte er am Montag. Die Landung erfolgte in der Theodor-Storm-Straße hinter dem Kindergarten.

Viele haben in Borna zugeschaut

Alles sei reibungslos und ohne Zwischenfälle gelaufen, berichtet der Bornaer. Er schätzt, dass mindestens 50 Anwohner bei der Landung zuschauten.

Die Landung ist ohne Probleme erfolgt. Quelle: Dirk Blaszynski

Gestartet war der Ballon in Borna am Wilhelmschacht, berichtet auf LVZ-Nachfrage Alina Tauchnitz-Scheinpflug, die Inhaberin des Leipziger Unternehmens Sachsen Ballooning.

Eigentlich sollte die Fahrt noch weiter gehen

Eigentlich hätte es noch weiter gehen sollen, aber der Wind entscheide immer, wie die Fahrt verlaufe. Und der sei am Sonntag relativ schwach gewesen.

Viele haben zugeschaut – das passiert ja nicht jeden Tag.. Quelle: Dirk Blaszynski

Ein Begleitfahrzeug fahre jeweils mit Sichtkontakt hinter dem Ballon her und halte Funkkontakt, erklärt sie. Es bringe die Ballonfahrer nach der Landung zum Startpunkt zurück, wo deren Autos stehen und transportiere den Ballon ab. Übrigens würden viele Gäste in Borna und Umgebung Ballonfahrten unternehmen, erklärt Alina Tauchnitz-Scheinpflug.

Von ie