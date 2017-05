Die Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft mbH wird in absehbarer Zeit den Block in der Oststraße 1/3 von Grund auf sanieren, um altersgerechte Wohnungen zu schaffen. Die Nachfrage nach barrierefreien Wohnungen steigt rasant. So haben sich bereits jetzt mehr als 100 Interessenten bei der BWS gemeldet.