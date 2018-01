Barrierefreier Bahnhof und Biergarten in Borna nehmen Fahrt auf

Während der barrierefreie Ausbau des Bornaer Bahnhofs zumindest schon planungstechnisch Fahrt aufgenommen hat, geht es in Sachen Wiederbelebung des Bahnhofsgebäude ebenfalls mittlerweile betriebsam zu. Nach Aussage aller Beteiligten könnte das „Tor zur Stadt“ spätestens in zwei Jahren in neuem Glanz erstrahlen.