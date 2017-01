Borna. Am Sonntagabend wurde ein Autofahrer in Borna nahe des Breiten Teichs von einem Laser geblendet und rief die Polizei. Diese hatten den Verursacher schnell ausgemacht. Ein 59–jähriger Anwohner hatte an einem Streulaser gebastelt und mit etwas technischem Verständnis daraus einen Punktlaser gemacht und mit diesem aus dem Fenster geleuchtet. Das Gerät wurde von der Polizei einkassiert. Außerdem erhielt der Bastler eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Von thl