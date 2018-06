Kitzscher

Der Neubau der Ortskanalisation und der Straßen in Thierbach kommt erneut ins Stocken. Der Abwasserzweckverband Espenhain und die Stadtverwaltung Kitzscher haben in diesem Jahr alle kommunalen Straßen fertiggestellt. Jetzt fehlen der Neubau der Kanalisation und der Straßenbau noch in der durch den Ort verlaufenden Kreisstraße, zu der die Kastanienallee und die Landstraße gehören.

Probleme beim Grundstückserwerb

Dieser letzte Bauabschnitt wird aber nicht mehr in diesem Jahr beginnen, davon geht Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) aus. Grund sollen vor allem Probleme beim Erwerb nötiger Grundstücke sein. Dem Landkreis ist es offenbar noch nicht gelungen, alle für den Bau nötigen Grundstücke zu erwerben. Beim Neubau der Straße muss den gültigen Normen entsprechend verbreitert werden, außerdem soll ein Gehweg angebaut werden.

Planung für Beleuchtung vergeben

Der Stadtrat von Kitzscher hat unterdessen den Planungsauftrag für die Straßenbeleuchtung an der Landstraße ausgelöst. Für die ist die Kommune zuständig. Damit sei man auf den Baubeginn im nächsten Jahr vorbereitet.

Die jetzige Unterbrechung ist nicht die erste beim Anschluss des Kitzscheraner Ortsteils Thierbach an die öffentliche Kanalisation. Der Ausbau im Ort hatte 2013 begonnen. Nach dem ersten Bauabschnitt ging es erst im Sommer 2016 weiter.

Von André Neumann