Böhlen. Mit Beginn des Frühjahres gehen die Bauarbeiten entlang der Sachsen-Franken-Magistrale zwischen Böhlen und Markkleeberg weiter. Die Arbeiten konzentrieren sich in diesem Jahr hauptsächlich auf den Stadtteil Großdeuben. So sollen die beiden Brücken sowohl in der Zwenkauer als auch in der Turnerstraße bis zum Herbst fertig sein. In der Lindenstraße dauert die Maßnahme noch länger.

„In der Turnerstraße sind wir jetzt am weitesten gekommen, der Baugrund für die Widerlager ist fast fertig“, sagt Matthias Sieber von der DB Netz AG, Bauherr der Maßnahmen. Ende Januar könne mit dem Aufsetzen der Widerlager begonnen werden. Die gleichen Arbeiten stehen auch noch in der Zwenkauer Straße an, „beide neuen Brücken werden bis Ende des Jahres dann fertig sein“, kündigt er an.

Die eingesetzten Behelfsbrücken würden wieder zurückgebaut. Allein in dem Ortsteil investiert das Unternehmen noch einmal rund 40 Millionen Euro.

Dazu gehört auch die Rundumerneuerung des Haltepunktes. Doch nach wie vor ist hier kein Land in Sicht, wenn es um die Barrierefreiheit geht. „Ein solcher Ausbau ist nicht geplant und kann daher derzeit leider nicht umgesetzt werden“, macht Christian Nöring, Projektingenieur Bau, deutlich.

Noch immer sei Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) mit Zweckverbänden im Gespräch. Die wiederum mit dem Bund und dem Eisenbahnbundesamt. „Vielleicht wird in absehbarer Zeit die für die Barrierefreiheit notwendige Zahl der Passagiere, die an den Haltepunkten ein- und aussteigen, geändert“, sagt Nöring. Dazu gebe es Studien, die sich perspektivisch mit dem Fahrgastaufkommen beschäftigen. Das aber könne noch einige Zeit dauern, damit sei nicht in den nächsten drei Jahren zu rechnen, erklärte er.

Dennoch haben Sieber und Nöring noch gute Nachrichten für die Böhlener und Großdeubener. Im Mai oder Juni – der genaue Termin steht noch nicht fest – soll es eine Informationsveranstaltung der Bahn in der Zwenkauer Straße in Böhlen geben.

Wer bis dahin schon Fragen hat, kann die Bürgersprechstunden besuchen. Sowohl am Freitag, 10. Februar, als auch am Freitag, 10. März, stehen die Verantwortlichen interessierten Bürgern jeweils von 10 bis 12 Uhr in der Markkleeberger Orangerie, Hauptstraße 315, Rede und Antwort.

Von Julia Tonne