Grimma

Die Erde ist hart und trocken und rinnt ihm wie Staub durch die Hände. Gerald Sinkwitz kniet auf einem seiner Felder in der Gemarkung Großbardau bei Grimma und sieht sich den Schaden an, den der heiße Sommer und der trockene Herbst angerichtet haben. Eigentlich soll hier Raps gedeihen, die Erträge 2019 eingefahren werden. Ergrünt ist die Fläche jedoch nur partiell, die Saat ist zu einem Großteil gar nicht erst aufgegangen, oder nach dem Keimen verdorrt.

Unterlagen bereits bis 16. November einreichen

„Wir rechnen noch, wie groß unser Verlust durch die Hitze dieses Jahr war“, sagt Sinkwitz. Ist das Minus größer als 30 Prozent des Durchschnitts der vergangenen drei Jahre und ist gleichzeitig die wirtschaftliche Existenz des Betriebs bedroht, können Sinkwitz und sein Co-Geschäftsführer Sten Köhler seit dem 5. Oktober Dürrehilfen beantragen. Diese werden zu gleichen Teilen von Bund und Land gefördert und versprechen, 50 Prozent des Schadens zu ersetzen. Der maximale Zuschuss liegt bei 500.000 Euro. Erst am 15. Oktober sind die Bauern auf einer ersten Info-Veranstaltung in Wurzen über die genauen Anforderungen und Bedingungen aufgeklärt worden. Bereits bis zum 16. November müssen sie ihre Unterlagen eingereicht haben, sonst verfallen die Ansprüche.

Insgesamt wird der Bedarf in Sachsen auf 44 Millionen Euro geschätzt. Dass viele Landwirte Anträge stellen werden, glauben Yvonne Kern vom Bauernverband Borna, Geithain und Leipzig und Jürgen Wick, Vorstand des Bauernverbands Muldental, dennoch nicht. Sie kritisieren das Hilfsprogramm als viel zu bürokratisch, die finanziellen Kriterien als zu hoch angesetzt. „Keine große Hilfe“, urteilt Yvonne Kern. Jürgen Wick geht sogar noch weiter.

Bauern unterstellen Bund Absicht

Er vermutet, dass das Verfahren absichtlich so kompliziert gestaltet worden sei, dass viele Landwirte lieber ihre Finger davon ließen. Schon der Nachweis der Dürreschäden sei schwierig, Spätfolgen noch nicht abzusehen. Dazu müsse auch noch das Privatvermögen offen gelegt werden. So darf das zu versteuernde jährliche Einkommen eines verheirateten Betriebsinhabers 120.000 Euro nicht überschreiten. Bei Ledigen liegt die Grenze bei 90.000 Euro. Gleiches gilt auch für alle Gesellschafter.

Man wolle gar nicht wegwischen, dass der Aufwand sehr hoch sei und viel Fleißarbeit erfordere, sagt Karin Bernhardt vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG). Die Vorgaben kämen aber von oberster Stelle, vom Bundesministerium für Energie und Landwirtschaft. Man wolle die Bauern nicht allein lassen, Förderzentren seien als Ansprechpartner für sie da. „Wer wirklich in Existenznot ist, wird diesen Aufwand auch betreiben“, sagt Bernhardt.

Landwirt Gerald Sinkwitz sieht seinen Betrieb in seiner Existenz bedroht. Quelle: Hanna Gerwig

Ein bürokratisches Monster – und nur vier Wochen Zeit

Auch Bernd Schicketanz steht vor der Aufgabe, den Bedarf des Familienbetriebs nachzuweisen. Unter anderem baut er in Fremdiswalde bei Grimma Weizen, Gerste und Zuckerrüben an, dazu kommt Viehhaltung und eine angegliederte Fleischerei mit Eigenvermarktung. Der trockene Sommer habe ihm überall massive Einbußen beschert, sagt er. Dass ein Teil seines Grünlands verdorrt ist, trifft ihn besonders – es war für die Fütterung eingeplant. Um die Tiere über den Winter zu bringen, füttert er sie jetzt mit Mais, den er normalerweise gedroschen und verkauft hätte. Ob der Hof für Hilfen in Frage kommt, prüft Schicketanz noch. Der Zeitfaktor setzt ihn dabei enorm unter Druck. „Alle steuerlichen Unterlagen in nur vier Wochen zusammenzukriegen, ist fast unmöglich“, meint er. Die landwirtschaftlichen Steuerbüros seien mit der Zahl der Anfragen überlastet, dazu käme die Ferienzeit. „Eigentlich kann man das nicht machen“, sagt auch Jürgen Wick. „Über Monate wird diskutiert und geredet und uns wird dann nur ein Monat Zeit gegeben.“ Karin Bernhardt vom LfULG relativiert diese Aussage. Zwar ende die Antragsfrist im November, Dokumente könnten aber auch nachgereicht werden.

Spätfolgen der Dürre noch nicht abzusehen

Trotzdem sei die Sache längst noch nicht ausgestanden, sagt Wick. Sein Betrieb in Leipnitz habe im Vergleich zum Vorjahr nur die Hälfte an Regen abbekommen. Was für Kosten da im nächsten Jahr noch auflaufen, wenn etwa die Saat nicht aufginge, sei ungewiss und könne kaum in die Berechnungen miteinbezogen werden. Dieses Problem haben auch Sten Köhler und Gerald Sinkwitz auf ihrem staubigen Rapsfeld. Viele ihrer kleinen Grünpflanzen werden den Winter nicht überstehen, zu jung sind die Triebe. „Die Angst um die Existenz sitzt schon tief“, sagt Sinkwitz. Auch bei ihnen in der KÖG Kleinbardau Landwirtschafts GmbH ist die Winterfütterung gesichert, die Reserven aber aufgebraucht. Futter zu kaufen, ist schwierig, die wenigsten Höfe konnten ausreichend produzieren. Was also, wenn es auch im nächsten Jahr so wenig regnet? „Kaum auszudenken“, sagt Sten Köhler und Gerald Sinkwitz ergänzt: „Darüber reden wir erst gar nicht.“

Bauern haben Angst vor Rückzahlungen

Bauernverbandschef Jürgen Wick geht davon aus, dass sich die Antragsstellung nur für Landwirte lohnt, die deutlich mehr als 30 Prozent Schaden nachweisen können. „Andere müssen im Nachhinein befürchten, die Beihilfe wieder zurückzahlen zu müssen. Und das verzinst“, erklärt er. Das könne passieren, wenn beispielsweise die Ernte vom Spätherbst höher ausfalle als erwartet. Wick ist der Meinung, dass es auch anders geht. In Bayern bekämen etwa Bauern, die Futter dazu kaufen müssten, 50 Prozent vom Land dazu. „Bei Preisen wie in diesem Jahr, wird niemand auf Vorrat kaufen“, sagt er. Und um eine Rechnung einzureichen, brauche es auch nur eine Stunde.

Von Hanna Gerwig