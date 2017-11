Baum für den Bornaer Weihnachtsmarkt kommt dieses Jahr aus Zedtlitz

Borna/Zedtlitz. Die Tage des Baums sind gezählt. Schon am Freitagmorgen rücken Mitarbeiter der Bornaer Stadtverwaltung an, um das Gewächs mit der beachtlichen Höhe von zwölf Metern in der Platekaer Straße abzusägen. Die Stechfichte auf dem Grundstück von Renate Mittelstädt kommt dann auf den Markt und wird zum Mittelpunkt des Weihnachtsmarktes, der am Vortag des ersten Advent eröffnet wird. In der nächsten Woche wird er mit roten und gelben Kugeln geschmückt. Üblicherweise steht er dann bis zur ersten Woche des neuen Jahres.

„Er wäre sowieso weggekommen“, sagt Renate Mittelstädt. Grund dafür: Die Wurzeln des mächtigen Baums, die längst bis zu ihrem Wohnhaus drücken. Wegplatten sind schon hochgekommen, „und ich habe Angst, dass etwas passiert“. Deshalb hatte sich die 69-Jährige bereits vor zwei Jahren in der Stadtverwaltung gemeldet, um ihren Baum für den Weihnachtsmarkt zur Verfügung zu stellen.

In Borna ist es seit einigen Jahren Brauch, den Christbaum für den Weihnachtsmarkt nicht mehr wie früher aus den sächsischen Mittelgebirgen herbeizuschaffen, sondern quasi als Bürgerspende aus einem Bornaer Vorgarten zu holen. Für die Spender hat diese Vorgehensweise den Vorteil, dass sie ihren Baum, der oftmals in die Jahre gekommen ist, kostenlos und zum allgemeinen Vorteil entsorgen können.

Dabei ist der große Christbaum keineswegs die einzige Bürgerspende für den Weihnachtsmarkt. Auch das Tannenreisig, mit dem die Buden und Raufen auf dem Markt dekoriert werden, kommt von Bornaer Bürgern.

Der Bornaer Weihnachtsbaum des Jahres 2017 ist etwa 37 Jahre alt. „Wir haben ihn kurz nach unserem Einzug hier gepflanzt“, sagt die gebürtige Mecklenburgerin, die von Beruf Gärtnerin war. Für die 69-jährige Mutter eines Sohnes und einer Tochter steht aber fest, dass sie „ihrem“ Baum auf dem Weihnachtsmarkt auf jeden Fall einen Besuch abstatten wird. Sie geht regelmäßig ins Fitnessstudio, und mit ihren Freundinnen dort geht sie in der Adventszeit erst zu einem Glühwein auf den Markt und anschließend essen. Der Treffpunkt der fröhlichen Runde steht schon fest – der Weihnachtsbaum aus der Platekaer Straße in Zedtlitz.

Von Nikos Natsidis