Kitzscher

Bau- und Umbauvorhaben beschäftigen den Stadtrat von Kitzscher auf dessen nächster Sitzung am Dienstag. Dabei geht es unter anderem um die Grünanlagen am Markt. Die will die Stadt umgestalten lassen, wozu unter anderem das Fällen mehrerer Birken vorgesehen ist. Die Pläne sollen auf der Stadtratssitzung vorgestellt werden.

Auch die Pläne für die neu zu bauende Kindertagesstätte werden am Dienstagabend präsentiert. Die soll in der Straße des Friedens auf einem freien Grundstück in Nachbarschaft zur Kita „Wirbelwind“ gebaut werden

Umgestaltung eines Rondells in der Feuerwehrstraße Kitzscher

Für die ebenfalls vorgesehene Umgestaltung eines Rondells in der Feuerwehrstraße soll der Stadtrat bereits die Planungsleistungen vergeben. Die von einer Borde eingefasste runde Fläche dient derzeit allenfalls als wilde Parkfläche. Die Stadt will das Areal neu ordnen.

Eine weitere Vergabe betrifft die Oberschule Kitzscher. Nach einer wiederholten Ausschreibung soll nun im zweiten Anlauf die Bauleistung für einen Personenaufzug vergeben werden.

Jahresabschluss von 2014, die Aufstellung der Wahlbezirke

Weitere Tagesordnungspunkte sind der Jahresabschluss von 2014, die Aufstellung der Wahlbezirke für die Landtagswahl am 1. September und die Zahlung einer Investitionsumlage für Straßenentwässerung an den Zweckverband.

Darüber hinaus geht es erneut um das Wohngebiet Kitzscher Nordwest. Zwei Verkaufsbeschlüsse für Grundstücke im vierten Bauabschnitt müssen aufgehoben werden, drei andere sollen verkauft werden.

Die öffentliche Sitzung beginnt 18.30 Uhr im Rathaus von Kitzscher. Am Anfang haben Einwohner Gelegenheit, Fragen zu stellen.

Von André Neumann