Baustart für Kanal in Elstertrebnitz – Fahrbahn wird nur Provisorium

Mit etwas Verzögerung beginnt am Montag der Bau eines neuen Kanalabschnitts in der Gemeinde Elstertrebnitz. Für die Arbeiten im Ortsteil Costewitz sind im Etat 307 000 Euro veranschlagt. Damit ist das die größte Investition der Kommune 2017. Es werden die Haushalte von mehr als 70 Einwohnern an die zentrale Kläranlage angebunden.