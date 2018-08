Borna Stadtrat - Bebauungsplan für Röthaer Schlossgelände steht Auf dem Schlossgelände in Rötha sind jetzt die Investoren am Zug. Der Bebauungsplan für das Areal hat im Stadtrat die letzte Hürde genommen

Der Bebauungsplan für das Schlossgelände am Johann-Sebastian-Bach-Platz in Rötha ist im Stadtrat abschließend behandelt worden. Jetzt sind die Investoren am Zug. Quelle: André Neumann