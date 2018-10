Borna

Für den morgigen Sonntagvormittag ist bei Borna eine Vollsperrung der A 72 in Richtung Chemnitz angekündigt. Die Brücke über die Autobahn zwischen den Auffahrten Nord und Süd muss instand gesetzt werden. Das hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) gestern Nachmittag mitgeteilt.

Brücke bei Anprall beschädigt

Bei einer Streckenbefahrung wurde an der Unterseite der Brücke, die die Verbindung von der Geschwister-Scholl-Straße zum Bockwitzer See darstellt, ein Anprallschaden festgestellt. Diese Kerben gefährden zwar nicht die Verkehrssicherheit, informiert Lasuv-Pressesprecherin Isabel Siebert. Sie müssen jedoch zeitnah beseitigt werden.

A-72-Sperrung zwischen 8 und 12 Uhr

Um die Beeinträchtigungen gering wie zu halten, finden die Hauptarbeiten am Sonntag statt. Zur Absicherung wird das Teilstück der A 72 nach Chemnitz zwischen 8 und 12 Uhr ge­sperrt. Der Verkehr wird ab Borna-Nord/Bundesstraße 95 innerstädtisch bis zur Anschlussstelle Borna-Süd umgeleitet. Die Fahrtrichtung Leipzig bleibt offen. In der Folgewoche sind an zwei Tagen jeweils noch viertelstündige Verkehrsstopp geplant, um Restleistungen zu erledigen. In dieser Zeit müssen die Fahrzeuge warten, teilt Siebert mit. Die konkreten Termine werden kurzfristig festgelegt. Das soll bis spätestens 4. November erledigt sein.

