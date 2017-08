Beim Borna City Beach geht es noch bis Sonnabend munter weiter

Borna. Heute geht es beim Borna City Beach, dem insgesamt neuntätigen Ereignis, weiter mit dem Sommerkino. Ab 20.30 Uhr flimmert der Streifen „Honig im Kopf“ über die Leinwand. Die meisten Besucher hatten sich via Facebook für den Film mit Til und Emma Schweiger sowie Dieter Hallervorden in den Hauptrollen ausgesprochen.

Morgen geht es dann auf dem Gelände wieder sportlich zu. Der SV Einheit Borna bietet am Mittwoch und Donnerstag Schnupperkurse im Beachvolleyball an. Los geht es jeweils um 14.30 Uhr, bis 19 Uhr wird gebaggert und gepritscht. Wer vorab noch Lust hat, die Sportart auszuprobieren oder weiter trainieren möchte, kann die restliche Zeit des Tages dafür nutzen.

Am Freitag steht eine etwas andere Ballsportart im Fokus. Städtische Werke und Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft laden zum Fußballtennis-Turnier ein, einige Mannschaftsplätze sind noch frei, Anmeldungen sind über die Mail vertrieb@stadtwerke-borna.de und über die Facebookseite vom Borna City Beach möglich. Anpfiff und Aufschlag sind um 16 Uhr, bis 21 Uhr dürfte der Sieger feststehen. Anschließend legt DJ Marc Werner auf.

Freie Plätze gibt es zudem für das Jedermann-Turnier am Sonnabend, hier wird dann aber wieder Beachvolleyball gespielt, 11 Uhr geht’s los. Den Anfang vom Ende des diesjährigen Borna City Beachs haben SWB und BWS auf Samstagabend 20 Uhr gelegt, René Frühauf lädt zur Malle-Party ein. In den Tagen darauf können sich die Bornaer dann den Sand abholen. Früh kommen muss man nicht zwingend, immerhin stehen 900 Tonnen zur Verfügung.

Kaum ein freies Fleckchen Erde ließ sich beim Borna City Beach am Sonntagnachmittag finden. Etliche Familien buddelten im durchnässten Sand am Breiten Teich, schaufelten Wasser und Matsch, bis aus dem Gemisch ansehnliche Meisterwerke wie Burgen und Schlösser entstanden waren. Nebenan waren die vier Beachvolleyballfelder belegt, spielten Jugendliche nicht nur Volleyball, sondern übten zuweilen schon für das noch kommende Fußballtennisturnier. Endlich passte auch das Wetter, es blieb trocken, selbst die Sonne ließ sich blicken.

Die kubanische Nacht profitierte davon dennoch nicht, am Abend blieb das Gelände recht leer. Und das, obwohl die Musik Lust darauf machte, Salsa zu tanzen. Einige wagten sich barfuß in den Sand, um Schrittkombinationen zu üben oder zu zeigen. Andere bevorzugten einen Cocktail im Liegestuhl. Von denen übrigens bereits am Freitagabend zehn abhanden gekommen waren, wie Marko Nickel von den Städtischen Werke sagt.

Von Julia Tonne