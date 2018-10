Groitzsch

Bei perfektem Herbstwetter gaben sich die Minigolfer am Sonnabend in Groitzsch förmlich die Schläger in die Hand. Kaum ein Besucher bei der fünften Auflage des Schusterfestes in der Senioren-Residenz Bella, der sich nicht an den 18 Hindernissen auf dem Abenteuergolfplatz versuchte. Ordentlich Getümmel herrschte aber auch in den verschiedenen Häusern der Residenz, das Mitarbeiterteam hatte zu Rundgängen durch das Schusterviertel eingeladen.

„Ursprünglich hatten wir vor, das Fest alle zwei Jahre auszurichten, aber der Erfolg bei der ersten Auflage war so groß, dass wir es zu einer jährlichen Tradition haben werden lassen“, sagt Herbert Zinn, Eigentümer der Anlage. Mit der Eröffnung des Golfplatzes 2016 sei dann das Schusterfest aus allen Nähten geplatzt.

Bella-Senioren-Residenz wird durch Kita erweitert

Simone Jach, ihr Mann Lutz und Sohn Nico waren zur Bella gekommen, um die einzelnen Bausteine der Senioren-Residenz einmal kennen zu lernen. Sandra Lasch führte die Familie unter anderem durch die Tagespflege, für die sie zuständig ist, zeigte Wohnungen im Komplex des betreuten Wohnens und erläuterte zudem das nächste Bauvorhaben: die Errichtung eines Kindergartens auf dem Gelände. „Nächstes Jahr können wir dann sicherlich das Schusterfest um Führungen in der Kita ergänzen“, machte Zinn deutlich.

Übrigens: Auf dem Minigolfplatz wird am Mittwoch, 31. Oktober, Halloween gefeiert –natürlich im Dunkeln und mit leuchtenden Bällen.

Von Julia Tonne