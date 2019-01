Neukieritzsch/Lobstädt

Das Landratsamt bleibt dabei: Von den Abfallbergen auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei in Lobstädt gehe keine akute Gefahr aus. Deswegen bestehe auch kein dringender Handlungsbedarf zur Abwehr von Gefahren. Den Vorwurf mangelnden Handlungswillens, den der grüne Landtagsabgeordnete Volkmar Zschocke geäußert hat, weist die Behörde zurück.

Es geht um das als Erfkamp-Gelände bekannte Grundstück in der Glück-Auf-Straße in dem Neukieritzscher Ortsteil. Nach Untersuchungen des Landratsamtes lagern dort illegal tausende Kubikmeter Abfälle, darunter Teer, Altreifen, Farben, Öle und asbesthaltige Baustoffe. Die Situation besteht seit mehr als einem Jahrzehnt, 2011 kam es zu einem Brand in einer Lagerhalle. Seitdem liegen dort außerdem die Brandrückstände.

Alle behördlichen Bemühungen liefen ins Leere

„Die vielen Bemühungen den ungesetzlichen und unbefriedigenden Zustand auf dem Grundstück zu ändern, sind nachweisbar“, sagt Landratsamtssprecherin Brigitte Laux auf LVZ-Anfrage. Diese würden von der Dokumentation über Nachweise, Überwachung und Gutachten zu Ablagerungen bis hin zu Beräumungsanordnungen und Zwangsgeldfestsetzungen reichen. Allerdings, das räumt die Sprecherin ein, liefen alle Bemühungen ins Leere. Laux wörtlich: „Da der Verursacher auf Grund von Insolvenzen nicht herangezogen werden konnte und die Grundstückseigentümer finanziell nicht in der Lage sind eine Änderung herbeizuführen, blieben alle bisherigen verwaltungsrechtlichen Schritte erfolglos.“

Keine Rechtsgrundlage für Enteignung

Und weil keine konkrete Gefahrenlage bestehe, gebe es auch keine Rechtsgrundlage für eine Enteignung. Eine Lösung sei daher nur mit dem Eigentümer möglich. Das hatte Landrat Henry Graichen ( CDU) schon vor wenigen Tagen auf einer Sitzung des Ortschaftsrates vor Anwohnern der Glück-Auf-Straße gesagt.

Bei der Einschätzung der Gefahrensituation stützt sich das Landratsamt auf ein nach dem Brand in Auftrag gegebenes Gutachten. „Das kam zu dem Ergebnis, dass kein sofortiger beziehungsweise dringender Handlungsbedarf bestehe, um Gefahren abzuwenden“, lautet die Auskunft der Behördensprecherin.

Darüberhinaus werde das Gelände kontinuierlich kontrolliert und überwacht. In der Regel sei das quartalsweise durch Ortsbesichtigungen und durch Unterstützung des Polizeivollzugsdienstes geschehen. Allein im Jahr 2018 hätten drei Überwachungen stattgefunden. Am 19. Februar, am 13. März und am 3. Juli, listet Brigitte Laux auf.

Mehr als 30 Kontrollen haben stattgefunden

Seit 2011 seien mehr als 30 Kontrollen vorgenommen worden mit dem Ziel, Veränderungen festzustellen und bei einer Gefährdungslage kurzfristig darauf reagieren zu können. Auch dann wären aber auch nur die Stoffe durch das Landratsamt entsorgt worden, von denen eine Gefahr ausgeht. Nur dann dürfte die Behörde nämlich eingreifen, betont Laux.

Außenstehende wundern sich, dass auf dem Gelände unerlaubt gefährliche Stoffe lagern, dennoch aber keine Gefährdung für Umwelt und Menschen bestehen soll. Brigitte Laux erklärt den scheinbaren Widerspruch am Beispiel der Asbesttafeln: „Bei einer reinen Lagerung geht davon keine Gefährdung aus. Die Gefährdung durch diese Abfälle ergibt sich erst bei der Bearbeitung beziehungsweise Zerstörung, indem dann schadstoffhaltige Fasern frei werden.“ Ähnlich sei das mit flüssigen Stoffen in Behältern.

Gefahr eines Brandes ist auch anderswo immer latent

Daraus dürfe, betont Brigitte Laux, nicht der Schluss gezogen werden, dass die Lagerung von Abfällen keiner Genehmigung bedarf. Die „latente Gefahr einer Gefährdung“ bestehe bei illegalen Ablagerungen immer. Solange es keine Lösung gibt, würden deswegen Kräfte des Umweltamtes gebunden. „Auch das ist ein Grund, warum wir ein Interesse an der dauerhaften Beseitigung haben“, heißt es in der Antwort auf die Fragen der LVZ.

Darin äußert sich Brigitte Laux auch zu mehrfach geäußerten Befürchtungen bezüglich der Folgen eines möglichen neuerlichen Brandes auf dem Gelände. Erwartungen, die Behörde müsse allein deswegen tätig werden, entgegnet sie: „Wie das Jahr 2018 mehrfach gezeigt hat, besteht auch in genehmigten Anlagen eine Gefahr zur Brandentstehung, und selbst in Wohngebäuden besteht immer eine latente Gefahr eines Brandereignisses.“ Dabei spielt Laux unter anderem auf Brände bei Abfallverwertern in der Region an. Die Erkenntnisse der Feuerwehren hätten gezeigt, dass die Konzentrationen gesundheitsgefährdender Stoffe dabei „meist sehr gering sind“.

Von André Neumann