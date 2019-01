Borna

Charlotte und Emillia sowie Ben, Paul und Theo waren im vergangenen Jahr die beliebtesten Vornamen für Kinder, deren Geburt auf dem Standesamt im Goldenen Stern angemeldet wurden. Insgesamt wurden auf dem Bornaer Standesamt 1114 Kinder beurkundet, sagt Sören Roßa, Chef des Standesamtes. 145 Elternpaare, deren Kinder in Borna aktenkundig wurden, stammen auch aus Borna, der Rest – 969 – kommt von außerhalb. Kein Wunder, schließlich hat die Sana-Klinik als Geburtskrankenhaus mittlerweile auch eine überregionale Bedeutung.

Vermutlich mehr Neugeborene in Borna

Das bedeute aber nicht, dass es in Borna im Jahr 2018 lediglich 145 Neugeborene gab, so Roßa weiter. Angesichts der Tatsache, dass Eltern auch andere Krankenhäuser für die Entbindung wählen und die Geburten von anderen Standesämtern beurkundet werden, „wird die Anzahl der Bornaer Kinder tatsächlich jedoch größer sein“. Im Jahr 2017 wurden 1200 Geburten vom Bornaer Standesamt beurkundet. 2008 waren es lediglich 951.

Zahl der Neugeborenen in Borna. Quelle: Gina Apitz

Mehr eheliche Kinder in Borna

Prozentual sei die Anzahl der Kinder, die in einer bestehenden Ehe geboren werden, im Laufe der vergangenen Jahre gestiegen, so der Standesamtschef weiter. So wurden 2018 exakt 41 Prozent der Kinder ehelich geboren, in Zahlen 454. Bei 96 Neugeborenen habe mindestens ein Elternteil nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. Statistiken diesbezüglich würden aber erst seit dem vergangenen Jahr geführt, so dass sich ein Trend nicht mit Zahlen belegen lasse. Roßa weiter: „Gefühlt nehmen die Geburten mit Auslandsbeteiligungen jedoch ab.“

Trend zu Kürze bei den Vornamen

Der Großteil der Vornamen für die neuen Erdenbürger sei geläufig. Falls es um eher ungebräuchliche Vornamen gehe, könnten sich Eltern die in Form eines Kurzgutachtens der Namensberatungsstelle der Universität Leipzig die Eintragungsfähigkeit im Standesamt bescheinigen lassen. Immerhin lässt sich bei den beliebtesten Vornamen für Jungen ein gewisser Trend erkennen – und zwar zu Kürze und Einsilbigkeit. Jeweils zwölf Mal wurden Jungen in Borna Paul, Ben und Theo genannt, allesamt einsilbige Vornamen. Jonas und Luca folgen mit jeweils zehn Verwendungen.

Alte Vornamen bei Mädchen sehr beliebt

Mit Charlotte und Emilia (jeweils elf Mal) sowie Anna und Emma (jeweils zehn Mal) stehen bei den Mädchen Namen hoch im Kurs, die vor 100 Jahren bereits häufig und gern vergeben wurden. Seit den 90er-Jahren erfreuen sie sich wieder zunehmender Beliebtheit.

Mehr Eheschließungen im Goldenen Stern in Borna

85 Paare gaben sich im vergangenen Jahr im Goldenen Stern das Ja-Wort. Im Jahr zuvor waren es nur 70. Dabei scheint Borna als Hochzeitsort nicht unattraktiv. Immerhin ein reichliches Drittel, 29 Paare, kam dabei von außerhalb. Zwei Eheschließungen waren gleichgeschlechtlich.

Mai für Hochzeiten besonders beliebt

Der Mai bleibt nach Angaben von Standesamtsleiter Roßa für Eheschließungen besonders beliebt. Gegen Jahresende treten verstärkt Kurzentschlossene noch vor den Standesbeamten. Es falle zudem auf, dass viele Hochzeitspaare Brückentage nutzen.

Keine Eheschließung mit Asylbewerbern

Unter den 85 Paaren waren zwei, bei denen einer der Gatten nicht deutscher Staatsangehöriger war. Asylbewerber waren nicht darunter.

Mehr Sterbefälle in Borna

Gestiegen ist die Zahl der Sterbefälle in Borna. Waren es 2017 insgesamt 797, so mussten im Jahr 858 beurkundet werden.

Von Nikos Natsidis