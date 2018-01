Benefizauktion in Böhlen im März: Werke der Leipziger Schule wechseln den Besitzer

Die nächste Benefizkunstauktion steht an: Am 17. März kommen bei Auktionator Michael Ulbricht rund 80 Werke der Leipziger Schule im Kulturhaus Böhlen unter den Hammer. Ein Teil des Erlöses geht an die Jugendfeuerwehr. Kombiniert wird die Versteigerung mit der „Udo-Show“.