Regis-Breitingen. Mehr Stationen als die Traditions-Kohlebahn hat inzwischen die Novalis-Ausstellung im Südraum. Nun ist die Schau über den Frühromantik-Schriftsteller und Bergbau-Ingenieur, der unter seinem eigentlichen Namen Georg Philipp Friedrich von Hardenberg (1772 bis 1801) maßgeblich zur Erschließung der Braunkohlelagerstätten in der Region beitrug, am Bahn-Endpunkt Regis-Breitingen zu sehen.

Der gastgebende Heimatverein hat die Ausstellung mit historischen geologischen Schnitten vom Bornaer Revier (um 1900), einer petrographischen Karte von Lobstädt (zeigt Gesteinsbeschaffenheit) sowie Fotografien aus den einstigen Tagebauen Dora-Helene und Regis II ergänzt.

Bei der Eröffnung wurde es Maik Simon, Leiter Öffentlichkeitsarbeit bei Kohleförderer Mibrag, „warm ums Herz“, als er die „Kittel“ der Rositzer Bergbrüder sah. Sein Unternehmen hatte den Literaturkreis Novalis Weißenfels bei der Wanderausstellung unterstützt. Ebenfalls in eine Uniform der Bergleute gewandet, führte Dieter Kluge durch das musikalisch-literarische Programm. Er war einer der Nachfolger von Hardenbergs an der Bergakademie Freiberg gewesen, sagte er. Der berühmte Vorgänger hatte dort 1797 begonnen. „Er war der 493. Student seit der Gründung 1765, ich war Nummer 4812“, so Kluge.

Die Kantorei Regis-Breitingen, begleitet von Kantor Thomas Weber auf dem Klavier, sang und rezitierte kurzfristig einstudierte Novalis-Texte. Einige Lieder entstammten einem Gesangbuch von 1910. Und Mitstreiterin Erika Katzbach hatte zu „Wer ein holdes Weib errungen“, das an Schillers Ode „An die Freude“ angelehnt ist, deren Beethoven’sche Vertonung ausgewählt – in mehrstimmiger Form natürlich.

Info: Der Heimatverein Regis-Breitingen und Umgebung zeigt die Novalis-Ausstellung in seinem Kulturellen Zentrum (Stadtbibliothek), Heinrich-Pestalozzi-Straße 1. Besichtigt werden kann sie nach Absprache unter Telefon 034343/5 33 38.

Von Olaf Krenz