Groitzsch/Berndorf

Der Ortschaftsrat von Berndorf stellt sich dem Aufschrei von Lokalpolitikern der Region entgegen. Bürgermeister, Landrat, Abgeordnete und Gewerkschafter hatten die Leipziger Ankündigung, 2023 die Fernwärmeversorgung aus dem Lippendorfer Kohlekraftwerk zu beenden, als „kompletten ökologischen Wahnsinn“ kritisiert. Für die gewählten Vertreter in der Groitzscher Ortschaft ist das hingegen ein gutes Zeichen. „Wir wollen oder vielmehr müssen doch alle aus der Kohle aussteigen“, fasst Ortsvorsteher Jens Riemann (Wählervereinigung Berndorf) die Meinung des Gremiums zusammen. „Jetzt hat jemand den Mut zu einer Entscheidung, da wird sie schlechtgeredet.“

Der Berndorfer Ortsvorsteher Jens Riemann. Quelle: Olaf Krenz

CDU-Mitglied gegen Landespartei

CDU-Mitglied Riemann, der auch im Groitzscher Stadtrat sitzt, ist sich der gegensätzlichen Position zu seiner Landespartei und der Landesregierung bewusst. Ministerpräsident Michael Kretschmer und sein Dresdener Kabinett vertreten nur die Industrie, „sie betreiben Lobby-Arbeit“, findet der 52-Jährige. „Das hat nichts mit der Bürgermeinung zu tun.“ Die einfachen Leute vor Ort würden doch gar nicht gehört.

Berndorfer gegen Dörfer-Abbaggerung

Schließlich bestehe immer noch die Gefahr, dass Dörfer für die Braunkohle geopfert werden. Das etwa drohe den ebenfalls zur Stadt Groitzsch gehörenden Pödelwitz und Obertitz. „Aber das darf doch heute nicht mehr möglich sein.“ Der Ortschaftsrat hoffe, dass die Kohlekommission des Bundes nun einen Ausstiegstermin aus der Braunkohle nennt; den Steinkohlebergbau hat Deutschland am 21. Dezember beendet.

Kohleausstieg mit Übergangszeit

Natürlich sind seine Abgeordneten nicht für eine sofortige Schließung der Tagebaue. „Wir brauchen schon noch einige Jahre den Braunkohlestrom“, so Riemann. Aber dass das Förderunternehmen Mibrag noch bis zum Ende des aktuellen Rahmenbetriebsplans 2042 in Schleenhain wirtschaften kann, werde nicht gutgeheißen. Zumal es den Wiederaufschluss des Abbaufeldes Groitzscher Dreieck in unmittelbarer Umgebung der Berndorfer Orte anstrebe.

Unklarheit belastet Bürger

Die Einwohner hier mache der Umgang mit dem Thema mürbe. Das Hin und Her, die Unklarheit seien nicht gut. Die Leute wüssten nicht, ob es sich lohnt, die Höfe zu sanieren oder gar etwas Neues zu bauen. „An der Tagebaukante will doch keiner wohnen?“ Und dass alle die Pödelwitzer, vor allem ältere, die den Ort mit Mibrag-Geld verließen, in Groitzsch glücklich sind, solle keiner glauben.

Tagebau-Nachsorge wird teurer

Der Klimaschutz ist nur eine Seite der Problematik, sagt Jens Riemann. Der Kohleabbau habe ebenso Folgen am Boden, wie den Grundwasseranstieg und das dreckige, eisenhaltige Wasser der Pleiße. „Die Nachsorge wird immer teurer.“ Auch deshalb ist ein möglichst schneller Ausstieg nötig, sagt der Ortsvorsteher für seinen Ortschaftsrat. „Firmen, die jetzt von der Kohle leben, haben sicherlich noch zehn Jahre Zeit, sich anders zu orientieren. Es gibt immer neue Möglichkeiten.“

Das Leag-Kraftwerk Lippendorf Quelle: Julia Tonne

Dezentrale Energieerzeugung

Leipzig und auch Chemnitz, das ebenfalls umrüsten will, seien ein positiver Anfang, den Kohlebedarf zu reduzieren. Selbst Cottbus, Sitz des Lippendorfer Kraftwerksbetreibers Leag, will ein Gaskraftwerk bauen und bis 2022 raus aus der Kohle, heißt es. Das kleine Groitzsch habe zwei Blockheizkraftwerke gebaut, um dezentral Strom und Wärme zu erzeugen und zu nutzen. „Man muss Alternativen finden“, so Riemann.

Von Olaf Krenz