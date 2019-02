Borna

Ein kleiner Handabdruck, der Name, die Lieblingsblume: Trauer kann auch auf der Haut getragen werden. Das Bornaer Bestattungsunternehmen George zeigt derzeit die Ausstellung „ Trauertattoos – Unsere Haut als Gefühlslandschaft“. Das Interesse daran scheint groß, schon am Eröffnungstag am Freitag kamen zahlreiche Besucher.

Zur Galerie Eine Ausstellung zu Trauertattoos ist derzeit beim Bornaer Bestattungsunternehmen George zu sehen. Denn Trauer kann man auch über die Haut zeigen. Die Schau ist bis Ende Februar geöffnet.

„Die Trauer über den Tod eines geliebten Menschen verarbeitet jeder auf eine andere Art und Weise“, sagt Bestatter Marco Mader, der die Eröffnung begleitet hat. Konzipiert haben die Ausstellung die zwei Journalistinnen und Künstlerinnen Katrin Hartig und Stefanie Oeft-Geffarth, die beide aus Sachsen-Anhalt stammen.

Ausstellung in Borna zeigt eine ganz andere Seite der Tattoos

Beide haben zahlreiche Menschen porträtiert und deren Tattoo-Geschichte erzählt. „Ein Name, den man nicht vergessen wird, ein Datum, das bleibt“ – die Vielfalt der Möglichkeiten sei unendlich groß, schreiben beide im dazu entstandenen Buch.

„Die Ausstellung zeigt eine ganz andere Seite der Tattoos“, macht Mader deutlich. Häufig habe der Körperschmuck noch immer ein negatives Image. Dabei könne er so viel mehr sein: eine Liebeserklärung und eine Brücke zu den Verstorbenen. Gezeigt wird in der Villa Minne von George Bestattungen unter anderem das Schicksal von Kerstin Hau.

Sie verlor ihren Sohn im Alter von drei Jahren und ließ sich einige Zeit nach der Beerdigung dessen Handabdruck und seinen von ihm geschriebenen Namen tätowieren. „Das Anfassen des Tattoos ist wie eine Berührung. Mit dem Tattoo vom Kind habe ich etwas Persönliches, das ich nie vergessen und verlieren kann, was nicht kaputt geht“, erklärt sie in ihrer Geschichte.

Porträtbilder der Verstorbenen als Tattoo eher selten

Eher selten, sagt Mader, gebe es reine Porträtbilder der Verstorbenen als Tattoo. Meist hätten die Hinterbliebenen ein Motiv gewählt, das eng mit dem Menschen verbunden sei, der gegangen ist. Sei es eine Blume, Sterne, durchaus auch ein Filly-Pferdchen oder ein Schmetterling. In Verbindung mit dem Namen gebe es unverwechselbare und einmalige Motive. Ein Trugschluss laut Mader sei übrigens, dass ein Teil der Asche der Verstorbenen in die Tattoofarbe gerührt werde.

Die Motive in der Ausstellung stammen von Katrin Hartig und Stefanie Oeft-Geffarth. Quelle: Julia Tonne

Auch Anne Graichen gehörte zu den ersten Ausstellungsgästen. Seit Jahren ist sie ehrenamtlich in der Hospizarbeit tätig, „da spielen Tod und Trauer eine große Rolle“. Noch immer seien Sterben und Trauer gesellschaftliche Tabus, eine solche Ausstellung helfe dabei, dieses Tabu aufzubrechen. „Es wird vieles im Leben freier und selbstbestimmter, warum also nicht auch Themen, bei denen es um den Tod geht?“

Die Motive in der Ausstellung stammen von Katrin Hartig und Stefanie Oeft-Geffarth. Quelle: Julia Tonne

Ausstellung noch bis zum 28. Februar in der Villa Minne zu sehen

Die Ausstellung ist noch bis zum 28. Februar in der Villa Minne zu sehen. Geöffnet ist täglich von 9 bis 16 Uhr , am Wochenende nach Absprache unter der Telefonnummer 03433 204645.

George Bestattungen arbeitet derzeit noch nicht mit einem Tattoo-Studio zusammen, denkbar sei das laut Mader aber in absehbarer Zeit. Und wie Inhaberin Karin George betont, sei es durchaus möglich, die Ausstellung zu wiederholen. Gerade die alte Villa in Borna biete sich für diese moderne Form der Trauer gut an.

Von Julia Tonne