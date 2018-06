Frohburg/Grimma

Mit 1,0 Notendurchschnitt die Oberschule abzuschließen, ist eine durchaus ungewöhnliche Leistung: Luisa Ittner aus Kohren-Sahlis hat das geschafft. Gemeinsam mit den besten Oberschülern aus ganz Sachsen lud sie Kultusminister Christian Piwarz (CDU) deshalb am Montag zu einem kleinen Festakt nach Dresden ein. „Luisa hat beständig hervorragende Ergebnisse erzielt. In der 10. Klasse gelang es ihr sogar, sich noch zu steigern, und sie schaffte es in den Prüfungen, die letzten Zweien in Einsen umzuwandeln“, freut sich Schulleiter Ingo Pfretzschner. Die 16-Jährige habe immer zu jenen Schülern gezählt, die nicht nur für sich selbst lernten, sondern sich auch für andere einsetzten: im Schülerrat, als Schlichterin. „Wo sie mitarbeitete, war sie mit dem Herzen dabei.“ „Wir können als Schule nur fortführen, wofür die Eltern den Grundstein legten“, so der Schulleiter. Ein bisschen stolz auf solche Erfolge könne die Schule dennoch sein. Auch Luisa habe die Möglichkeiten der Förderung, die die Oberschule anbiete, genutzt. Einen Abschluss glatt mit 1,0 zu schaffen, gelinge in Frohburg im Abstand von Jahren. Darüber hinaus gebe es Jahr für Jahr Schüler, die mit hervorragenden Zeugnissen die Schule verließen. Luisa Ittner wird auch die nächsten Jahre in einer Schulbank sitzen: Sie will auf dem Internationalen Wirtschaftsgymnasium ihr Abitur machen und danach studieren.

Engagement auch außerhalb des Unterrichts

Glatt mit 1,0 beendet auch Annika Voigtländer ihre Schulzeit. Mit diesem Traum-Durchschnitt ist sie die beste Absolventin der Oberschule im Grimmaer Ortsteil Böhlen, wo sie auch zu Hause ist. Schulleiter Gunter Hempel freut sich mit ihr über den exzellenten Realschulabschluss. Sie sei eine sehr ordentliche, akribische, fleißige und ehrgeizige Schülerin, lobt er. Auch im sportlichen Bereich habe sie sich für die Schule engagiert. Zur feierlichen Zeugnisübergabe für die Böhlener Absolventen am vorigen Freitag im Bürgerzentrum Nerchau wurde Annika Voigtländer bereits eine besondere Ehre zuteil. Das Mädchen aus der 10b wurde auf die Bühne gerufen und mit einem Präsent und Blumen bedacht. „Wir hatten lange nicht einen Absolventen mit einem Schnitt von 1,0“, so der Schulchef.

Eine einzige Zwei auf dem Abschlusszeugnis

Leonie Sprössig aus Kitzscher war an der dortigen Oberschule schon immer die Beste ihrer Klasse. Zuletzt steht eine einzige Zwei auf ihrem Abschlusszeugnis, was einen Durchschnitt von 1,08 ergibt. Damit gehörte die 16-Jährige am Montag mit zu den im Landtag geehrten Schülern, den Besten von knapp 18 000 Abgängern von Oberschulen in diesem Jahr. Den Erfolg hat sich Leonie mit viel Fleiß erarbeitet. Nach Erholungspause und Fahrschule in den Ferien will sie daran anknüpfen und drei weitere Schuljahre anhängen. Am Beruflichen Gymnasium in Böhlen strebt sie in der Fachrichtung Biotechnologie das Abitur an.

107 von 17.900 Schüler erreichen Traumabschluss

Auch Aline Erler von der Oberschule Regis-Breitingen war mit ihrer Klassenlehrerin und Eltern zur Auszeichnung in Dresden und gehört zu den besten Oberschul-Absolventen dieses Jahrgangs.

Insgesamt wurden 107 Absolventen von Oberschulen im Landtag geehrt. Als Anerkennung für ihren hervorragenden Abschluss erhielten sie eine Urkunde, ein Glückwunschschreiben des Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) sowie ein Präsent der Wirtschaftsvertreter. Für die besondere Auszeichnung musste auf dem Zeugnis in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und Englisch sowie in mindestens weiteren zehn Fächern die Note 1 stehen und keine Note der restlichen Fächer durfte schlechter als 2 sein. 29 Absolventen hatten in allen Fächern die Note 1.

Kultusminister Piwarz: Alle Türen stehen offen

„Auf ihren hervorragenden Abschluss an der Oberschule können die Schüler stolz sein. Sie haben es sich nicht leicht gemacht und ans Ziel tragen lassen, sondern haben für gute und sehr gute Noten gebüffelt und gekämpft. Sie haben sich nicht entmutigen lassen, sondern auch einmal Rückschläge eingesteckt, Kritik akzeptiert und aus beidem gelernt“, betonte Kultusminister Christian Piwarz. Jetzt stehen den Absolventen nun alle Türen offen. Ob als Praktiker in der Wirtschaft oder als Abiturient am Beruflichen Gymnasium und später als Student an der Universität“, so der Minister weiter.

Insgesamt hatten in diesem Schuljahr 17 900 Schüler an den Abschlussprüfungen teilgenommen, 15 000 davon für den Realschulabschluss und 2900 für den Hauptschulabschluss.

Von Ekkehard Schulreich und Frank Pfeifer