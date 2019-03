Borna

Dafür lohnt sich auch eine weite Anreise: Die fränkische Bestsellerautorin Nadine Schubert war am Sonnabend für einen Vortrag samt Workshop in Borna zu Gast. Laut eigener Beschreibung ist sie „ Deutschlands Expertin für Plastikvermeidung“ und versucht ihr Wissen nicht nur in Büchern und in ihrem Internet-Blog, sondern auch aus erster Hand weiterzugeben.

In Borna drehte sich alles um die Herstellung von Waschmitteln. Denn in herkömmlichen Produkten befinden sich hochfeine Plastikpartikel, die man bei selbst hergestellten Mitteln vermeiden könne.

Nadine Schubert erklärt die Herstellung von natürlichen Reinigungsmitteln. Quelle: Bert Endruszeit

Fan reist aus Dresden nach Borna

Stefanie Engelke kam eigens aus Dresden angereist, um sich kundig zu machen. „Ich verfolge den Blog von Nadine sehr aufmerksam. Und da sie erst im kommenden Jahr nach Dresden kommen wird, war nun Borna für mich der kürzeste Weg zu ihrem Workshop. Da habe ich mich gleich angemeldet.“

Sie müsse immer wieder staunen, wie einfach es im Alltag doch ist, auf Plastik weitgehend zu verzichten. „Es funktioniert, schließlich handelt es sich hier ja um einfache und oft altbekannte Hausmittel, die man einfach nur anwenden muss.“ Lediglich Zeit müsse man sich für die Herstellung der natürlichen Reinigungs- und Waschmittel nehmen.

In Kastanien steckt viel Seife

Die Zutaten liegen oft buchstäblich auf der Straße. „In Kastanien steckt sehr viel Seife, das schäumt wie Hölle“, erklärte Nadine Schubert den Gästen ihres Workshops. Die Kastanien könne man ganz leicht mit dem Mixer zermahlen und dann trocknen. Das sei die Grundlage für einen Kastanienaufguss, der sich als Waschmittel eignet. Eine weitere wichtige Zutat für selbst hergestellte Reinigungsmittel sei die klassische Kernseife.

Deren Flocken lassen sich mit Zitronensäure und Soda versetzen. „Fertig ist das perfekte Mittel für die Spülmaschine, das sehr gut funktioniert.“ Auch beim hin und wieder benötigten Fleckenspray kommen Seifenflocken zum Einsatz. „Die werden gerieben und mit Wasser und Salz versetzt. Fertig ist ein Reiniger, der auch Rotweinflecken beseitigt“, so Schubert.

Probieren ist besser als studieren

Der Bornaer Thomas Mertins fand die vielen Tipps „einfach genial“. Es sei nun mal nicht ausreichend, alles nur zu lesen und zu hören, man müsse es auch mal selbst ausprobieren. „Nur so kann man die für sich besten Varianten herausfinden. Denn gerade bei der Haarwäsche hat jeder andere Anforderungen.“

Ihm ist es sehr wichtig, im Sinne der Umwelt mehr und mehr auf Chemie zu verzichten. Nicht alles funktioniere auf Anhieb. „Mit Kastanien haben wir schon vor zehn Jahren gewaschen, doch die Wäsche roch dann nicht so angenehm. Hier sollte man dann beispielsweise noch Lavendel hinzufügen. Einfach ausprobieren, dann klappt das auch.“

Von Bert Endruszeit