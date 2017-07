Besuch aus österreichischem Brunn soll Beziehung zu Groitzsch ankurbeln

Der zweite Anlauf soll mehr Schwung haben. Robert Krickl will mit einem Besuch in Groitzsch die Beziehung zu seinem Heimatort Brunn am Gebirge in Niederösterreich neu in Gang setzen. Ein erster Versuch 2015 hatte noch nicht voll gezündet. Krickl war bei Recherchen für ein Buch auf fast 90 Jahre alte Verbindungen zwischen den Orten gestoßen.