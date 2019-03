Pegau/Kitzen

Jeden zweiten Montag hat sich Waltraud Leonhard dick in ihrem Kalender angestrichen. Dann macht sich die 76-Jährige von Quesitz bei Markranstädt auf den Weg zum Seniorentreff ins Herrenhaus Kitzen und freut sich auf ein paar gemütliche Stunden in der vertrauten Gemeinschaft. Von Anfang an ist die Rentnerin schon dabei, und das sind mittlerweile 14 Jahre.

Start mit einem Englischkurs für Senioren

„Angefangen hat alles mit einem Englischkurs“, erinnert sich Waltraud Leonhard. Die ehemalige Lehrerin Petra Wittig-Käks initiierte 2005 den Englischkurs im Gemeindeamt und Ingrid Riedel nutzte den Schwung der ersten Stunde, um mehr daraus zu machen. „Warum sollte es nur bei einem Englischkurs bleiben“, fragte sie und hatte schnell Interessenten für einen regelmäßigen Seniorentreff gefunden. „Wir können doch viel mehr auf die Beine stellen.“

Von Anfang 70 bis Mitte 80

Zunächst trafen sich ein fester Stamm bei Ingrid Riedel zu Hause, später in einem Musterhaus in der Rodelandsiedlung oder bei Jochen Albert im Gasthof, bevor sie endgültig ins Herrenhaus umzogen. Annähernd 20 Senioren zwischen Anfang 70 und Mitte 80 besuchen den Treff regelmäßig, mal sind es mehr, mal krankheitsbedingt weniger.

Ingrid Riedel hat den Seniorentreff vor 14 Jahren aus der Taufe gehoben. Heute treffen sich die älteren Frauen und Männer aller zwei Wochen im Herrenhaus Kitzen. Quelle: Kathrin Haase

„Wir haben immer schöne Sachen gemacht“, erinnert sich auch Ilse Sack aus Kitzen-Hohenlohe, die seit ungefähr fünf Jahren dabei ist. „Ich bin überredet worden“, lacht die 81-Jährige, „am Anfang wollte ich gar nicht. Aber dann habe ich es probiert, und es hat mir gut gefallen.“

Vorträge, Spiele und Basteln

Zu den „Neuen“ im Seniorentreff gehört seit zwei Jahren auch Margrit Piotowski aus Kitzen. „Ich möchte unsere Treffen nicht missen und freue mich jedesmal darauf“, strahlt die 82-Jährige. Sie liebt vor allem die Bildervorträge, Bastelnachmittage und Gesellschaftsspiele. „Das ist mal ein bisschen Abwechslung in unserem Rentnerleben.“

Christa Wacker sieht das genauso. Die 79-Jährige besucht den Seniorentreff seit zwölf Jahren und liebt es, mit den anderen Frauen ein Schwätzchen zu halten. „Wir haben immer ein schönes Programm“, lobt sie die gute Vorbereitung und denkt gerne an die Ausflüge, Schiffsfahrten, an die Faschingsfeiern und Bildervorträge zurück. „Bei uns ist immer was los.“

Lustige Ausflüge nach Berlin und Prag

Abwechslung bietet die Gemeinschaft mehr als genug, das belegen zwei dicke Aktenordner, die Ingrid Riedel wie eine Chronik zusammengestellt hat. Nachzulesen sind hier lustige Busfahrten nach Prag, Berlin oder Naumburg, Ausfahrten in die Saline nach Bad Dürrenberg, zum Flughafen Schkeuditz und in den Leipziger Zoo, aber auch Wanderungen im Wildpark Markkleeberg, am Cospudener und Werbener See, Bootsfahrten, Besuche des Wunderbrunnens Kitzen oder des Gasometers in Leipzig, Kremserfahrten, MDR-Studiotouren und und und. Abgerundet werden die Unternehmungen mit gemütlichen Spiele- und Bastelnachmittagen, Weihnachts- und Osterfeiern. Die Ideen gehen Ingrid Riedel, mit 72 Jahren die Jüngste im Bunde, nie aus.

Viele nicht mehr gut zu Fuß

Heute sind die Unternehmungen etwas weniger geworden, geschuldet dem fortgeschrittenen Alter oder Gesundheitszustand mancher Besucher. „Viele sind nicht mehr so gut zu Fuß, da wird es schwierig“, berichtet die Organisatorin. Umso gemütlicher machen sie es sich im Herrenhaus.

An Geburtstagen ist es üblich, Kaffee und Kuchen auszugeben. Jetzt war es wieder soweit, es gab Quarktorte und Donauwelle mit Kirschen und Schokolade. „Wir sind zwar weit weg von der Donau, aber es schmeckt trotzdem“, lacht Margrit Piotowski und legt sich ein Stück Kuchen auf den Teller. Danach wurde für Ostern gebastelt.

Von Kathrin Haase