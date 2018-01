Betreiber ist jetzt auch Eigentümer des Kulturparkes Deutzen

Neukieritzsch/Deutzen. Vor allem positive Effekte für den Kulturpark Deutzen erhofft sich dessen Leiter Michael Wagner vom Kauf des Geländes durch den Betreiberverein Pro Regio. Das Geschäft mit der Gemeinde war Mitte Dezember abgewickelt worden. Die Gemeinde erhielt im Gegenzug die Anteile, die Pro Regio an der Kommunalen Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Deutzen (KoWo) hielt. Nachdem schon der Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) Befürchtungen entgegengetreten war, der Park könnte jetzt der Allgemeinheit entzogen werden, schließt das auch Michael Wagner aus.

„Mit dem Kauf des Geländes haben wir uns einer Betriebspflicht unterzogen“, sagte Wagner der LVZ. Für mindestens zehn Jahre sei im Kaufvertrag eine soziokulturelle Nutzung des Areals festgeschrieben worden.

Konkret geht es um rund 42 000 Quadratmeter, also reichlich vier Hektar Land. Das Gelände, welches zuvor der Gemeinde Neukieritzsch gehörte, umfasst das Veranstaltungshaus, alle Bühnen und große Teile der für Übernachtungen genutzten Flächen. Darüber hinaus nutze der Park aber immer noch auch einige Flächen, die der Gemeinde gehören und einige, die sich im Eigentum der LMBV befinden.

Dass der Verein sich bei der Gemeinde um das Gelände bemühte, hat vor allem mit dem Investitions- und Sanierungsbedarf an den Gebäuden und Wegen in dem 50 Jahre alten Park zu tun. In den zurückliegenden zwei Jahren hatte der Verein Pro Regio versucht, für Investitionen Fördermittel aus dem Leader-Programm zu bekommen, sagt Wagner. „Die Förderrichtlinien bestimmen aber immer: Man muss Eigentümer sein“, erläutert Wagner, warum dem Verein bisher die Hände gebunden gewesen seien. Dabei müsste sowohl an den Gebäuden, an der Beleuchtung im Park und an den Wegen etwas getan werden. Grob geschätzt geht Wagner von einem Investitionsbedarf von einer bis anderthalb Millionen Euro aus.

Wobei jetzt aber niemand annehmen dürfe, „dass morgen gleich die Bagger anrücken“, schränkt er ein. Man werde sich den Investitionsbedarf jetzt Schritt für Schritt anschauen und überlegen, „was machbar ist“, so der Park-Geschäftsführer.

Dazu gehört auch, dass Pro Regio die bei Förderungen erforderlichen Eigenmittel aufbringen muss. Wobei die Situation nach einem „soliden Geschäftsjahr“, wie es Wagner ausdrückt, so schlecht nicht sei. Sowohl bei den eigenen Veranstaltungen als auch bei Übernachtungen würden sich steigende Tendenzen zeigen. Das Liederfestival Adriakustik überschritt 2017 bei den Besuchszahlen erstmals die 500er-Marke und auch die Veranstaltungen von Fremdveranstaltern wie das Festival Nocturnal Culture Night (NCN) und Rock am Kuhteich seien gut gelaufen. Darüber hinaus zeige auch das Alltagsgeschäft mit Gruppen und Vereinen, die den Park für Camps, Rüstzeiten, Gruppentreffen, Seminare und so weiter nutzen, dass der Park angenommen wird. „Wir merken“, sagt Michael Wagner, „dass wir von der touristischen Vermarktung der Region etwas abbekommen.“

Von André Neumann