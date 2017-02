Neukieritzsch. Ein 45-jähriger Mann sorgte in einer Gemeinschaftsunterkunft in Großzössen für Wirbel. Stark alkoholisiert, griff er mit einer Flasche in der Hand einen Mitarbeiter und Bewohner an. Danach rannte er auf die Straße und legte sich dort nieder, so dass Autofahrer notbremsen mussten. Den Polizeibeamten gegenüber verhielt sich der 45-Jährige extrem aggressiv. Nur unter großen Anstrengungen konnte er auf das Polizeirevier und später in Polizeigewahrsam nach Leipzig gebracht werden.

Von bis