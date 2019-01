Neukieritzsch/Deutzen

Neuer Schwung soll in die Bibliotheken von Neukieritzsch und Deutzen kommen. Das hat sich Bianca Schattauer vorgenommen. Die 30-Jährige ist seit Anfang des Jahres Angestellte des Vereins Pro Regio, des Trägers des Kulturparks Deutzen, und Leiterin der beiden Bibliotheken.

Die in Deutzen betreibt der Verein schon seit vielen Jahren, er hatte sie von der damals noch selbstständigen Gemeinde übernommen, als die sie nicht mehr finanzieren konnte. Seit Anfang 2018 betreibt Pro Regio auch die öffentliche Bibliothek im Keller der Gemeindeverwaltung in Neukieritzsch. Beide gehören zusammen, jeder Leser kann beide nutzen.

Bianca Schattauer stammt aus Neukieritzsch

Bianca Schattauer kennt sie noch aus Kindertagen. Sie stammt aus Neukieritzsch, ging hier zur Grundschule und lieh nebenan ihre Bücher aus. Heute hat sie in beiden Bibliotheken zu 80 Prozent erwachsene Leser. Was sie wundert, bei der Nähe beider Häuser zu den Grundschulen.

Schattauer will das ändern. Sie will vieles ändern, will die Bibliotheken zu Orten machen, an denen sich die Leser wohl fühlen, wo sie, Kinder oder Erwachsene, auch gern mal länger bleiben. Wo sie lesen und spielen, sich unterhalten. Deswegen dürfen die Kinder in der Deutzener Bibliothek sogar Kakao trinken.

Bianca Schattauer ist die neue Leiterin der Bibliotheken in Neukieritzsch und Deutzen. Hier mit Leserin Angelika Melzer in Deutzen. Quelle: André Neumann

Schattauer hat Bestände der Bibliotheken gelichtet

Einiges hat Bianca Schattauer schon verändert in den ersten Wochen, vor allem: die Bestände gelichtet. Von den 13.000 Medien in den dortigen Regalen hat sie 5000 aussortiert. Sehr viele Bücher waren darunter, die seit 1992 nicht mehr ausgeliehen worden waren. Darunter viel Literatur aus der DDR und Fachliteratur, „die man nicht in einer öffentlichen Bibliothek neben einer Grundschule vermutet“.

Die Leute, sagt sie, wollen vor allen Krimis, Thriller und Biografien lesen. Musik auf CDs und Filme auf DVDs seien kaum noch gefragt, das liefern die Streamingdienste. Für die Schulkinder braucht sie Bücher zum Unterrichtsstoff und solche, die die Geschichten dazu liefern. Deswegen streckt die junge Frau ihre Fühler aus, um neue Literatur zu beschaffen und um die Bibliotheken gemütlicher zu machen.

Das Budget des Vereins ist knapp bemessen

Sie fragt in Leipziger Buchhandlungen nach Leseexemplaren, und sie bittet Firmen um Spenden, um Bücher kaufen zu können. Das Budget des Vereins ist knapp. Ein Bibliotheksfachhandel hat ein lustiges Regal für Kinderbücher in Form eines Polizeiautos gespendet und einen kleinen Sessel. In beiden Bibliotheken wurde eine Wand gestrichen. Ihre Oma hat einen Teppich beigesteuert, die Firma ihres Papas Couch und Sessel.

Bianca Schattauer will in den Bibliotheken in Neukieritzsch und Deutzen einiges verändern. Quelle: André Neumann

Regale wurden ausgesondert; dafür ist jetzt Platz für Tisch und Stühle. „Ich hatte vorher gar keinen Platz, wo sich Erwachsene bei einer Veranstaltung mal hinsetzen konnten“, sagt Bianca Schattauer. Es gefällt ihr auch, wenn die Bücher in den weniger vollen Regalen nicht dicht an dicht drängen, sondern deren Vorderansicht zu sehen ist.

Schattauer kam aus der Elternzeit zum Verein Pro Regio

Die Mutter dreier Kinder kam aus der Elternzeit zum Verein Pro Regio. Zuvor war sie bei den städtischen Bibliotheken in Leipzig angestellt. Mit drei Kindern fühlte sie sich dort aber nicht gut aufgehoben. Da kam das Angebot aus Deutzen gerade recht. „Leiterin von zwei Bibliotheken zu sein“, sagt sie stolz, „das hätte es in Leipzig nicht gegeben.“ Hier kann sie die insgesamt fünf Öffnungszeiten in beiden Orten selbst absichern und hat dabei sogar noch Unterstützung von vier ehrenamtlichen Helferinnen. Eine ist ihre Schwiegermutter.

Bianca Schattauer sprüht derzeit vor Tatendrang.. Quelle: André Neumann

Bianca Schattauer sprüht vor Ideen und Tatendrang. Von der Mediothek in Borna hat sie für Deutzen gerade eine Tonie Box ausgeliehen, eine Art Miniradio für Kinder, auf das man eine kleine Figur stellt, die ein Hörbuch vorliest. Wenn das hier gut ankommt, will sie selbst Box und Figuren anschaffen.

Abendveranstaltungen nur in Deutzen geplant

Auch Veranstaltungen plant sie an beiden Orten. Der erste Flyer ist schon verteilt worden. Weil sie in Neukieritzsch an die Öffnungszeiten des Gemeindeamtes gebunden ist, können Abendveranstaltungen nur in Deutzen stattfinden. Wie die Ladies Night am 20. März 19.30 Uhr – mit Prosecco und zwei Autorinnen. Charlotte Zeiler und Katharina Mosel stellen einen Tag vor der Leipziger Buchmesse in Deutzen ihre aktuellen Bücher vor.

Lesungen für Kinder sollen mindestens einmal im Monat an beiden Orten stattfinden. Und ältere Leser möchte sie gern am Vormittag ins Lesecafé einladen, um gemeinsam über Bücher zu sprechen. Zwei Kaffeemaschinen hat sie dafür schon besorgt.

