Bilder einer Bornaer Künstlerin kommen als Graffiti an die Wände

22 Entwürfe sind beim Bornaer Kinder- und Jugendparlament eingegangen, fünf davon werden nun als Graffiti an verschiedenen Standorten in der Stadt umgesetzt. Schüler waren aufgerufen, Bilder der in Borna geborenen und während der NS-Zeit als „entartet“ diffamierten Künstlerin Martha Schrag neu zu interpretieren.