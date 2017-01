Böhlen. Bunt, skurril, abstrakt und zuweilen irrwitzig: so lassen sich die Bilder der Leipziger Künstlerin Carrin Bierbaum beschreiben. Seit Donnerstagabend sind ihre großformatigen Werke im Böhlener Kulturhaus zu sehen, die sich unter anderem mit den olympischen Spielen, mit Polizeiarbeit, aber auch mit Menschen beschäftigen.

„Ausbaustationen“ heißt die Ausstellung und meint für Bierbaum damit die Veränderung von Zuständen in der eigenen Fortentwicklung als Künstler und Mensch. Lange Jahre war die heute 46-Jährige Keramikgestalterin, Sie erschuf Skulpturen und kunstvolles Geschirr in der eigenen Werkstatt und an verschiedenen soziokulturellen Einrichtungen. Die Bilder, die derzeit zu sehen sind, entstanden seit 2012. Eines – mit dem Titel „Großmutter“ – ist gar erst vor wenigen Tagen fertig geworden. „Kein Tag ohne Pinselstrich – nach diesem Motto lebe ich“, erklärte die Künstlerin, die sich auf die Technik Acryl auf Leinwand konzentriert.

Ihre Themenvielfalt ist beeindruckend umfangreich. Die Wahl der malerischen Ausdrucksformen zieht den Betrachter durch surreale und abstrakte Welten voller fantasievoller Symbole und Details. „Wobei die nicht zwangsläufig zum Thema des Bildes passen müssen“, sagt Bierbaum. Die Malerei erlaube es ihr, Proportionen und Naturgesetze auf den Kopf zu stellen, alles zu zerrütten „und am Ende wieder harmonisch zusammen zu binden“. So gelingt es ihr, mit Hilfe von Farben, im Werk „Großmutter“ das Aufblühen und Vergehen des Lebens festzuhalten. Die Oma ist vollständig in Grau gehalten und symbolisiert damit den nahenden Tod, während das Baby, das sie trägt, mit rosafarbenen Wangen erscheint.

Bierbaum beschäftigt sich allerdings nicht nur mit Menschen, sondern auch mit Ereignissen. So hat sie den olympischen Spielen Raum gegeben. Allerdings nicht nur in sportlicher Sicht, vielmehr zeigt sie in Details, welches Getriebe mit dem Internationalen Olympischen Komitee dahinter steht und wie die entsprechende Geldmaschinerie funktioniert. „Kunst ist auch dafür da, Themen kritisch zu hinterfragen“, macht Bierbaum deutlich. Für Christiane Fuhrmann, Leiterin des Kulturhauses, sind die Großformate der Künstlerin „einzigartig“. Allerdings würden die Bilder durchaus Fragen beim Betrachter hinterlassen und diesen vor die Herausforderung stellen, Details, Symbole und Motiv miteinander in Einklang zu bringen. „Das gelingt nicht immer, ist aber auch nicht notwendig“, erklärt Bierbaum. Hier gehe es darum, dass die Betrachter in die Fantasiewelt abtauchen und darin eigene Überlegungen finden.

Zu sehen ist die Ausstellung „Ausbaustationen“ noch bis Ende Juni zu den üblichen Öffnungszeiten des Kulturhauses.

Von Julia Tonne