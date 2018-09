Rötha

Angesichts einer überraschend guten Finanzlage ist in Rötha eine Debatte um den Verkauf weiterer Grundstücke entbrannt. Die Stadt hat sich in einem Haushaltstrukturkonzept, mit dem der bislang defizitäre Haushalt in Ordnung gebracht werden soll, verpflichtet, bis 2021 zahlreiche Grundstücke zu verkaufen. Aufgelistet sind 19 kommunale Gebäude und 39 unbebaute Grundstücke. Jetzt werden erste Forderungen laut, die Liste kritisch zu hinterfragen.

Rötha steht besser da als erwartet

Auslöser ist ein Zwischenbericht zur Finanzlage, den Kämmerin Heike Herzig dem Stadtrat präsentierte. Daraus geht hervor, dass Rötha wirtschaftlich deutlich besser da steht, als angenommen. Von einem laufenden Kassenkredit, den die Stadt zur Begleichung laufender Ausgaben lange Zeit benötigt hatte, ist keine Rede mehr. Und auch darüber hinaus sind selbst die optimistischsten Annahmen für den laufenden Haushalt jetzt schon übertroffen worden. Die Gewerbesteuereinnahmen waren für 2018 mit rund 3,45 Millionen Euro veranschlagt worden. Schon nach der ersten Jahreshälfte waren 4,8 Millionen in den städtischen Haushalt geflossen.

In der Gesamtsicht hatte die Kämmerei im maßgeblichen Ergebnishaushalt einen Überschuss von knapp 190 000 Euro für das Jahr 2018 vorausberechnet. Der liegt schon jetzt mit rund 3,8 Millionen Euro beim Zwanzigfachen.

Németh: Investitionsstau abbauen

Angesichts dieser Zahlen und besonders angesichts der Entwicklung bei den Gewerbesteuern forderte der Stadtratsabgeordnete Pascal Németh (Rötha Land) die Stadt zu Investitionen in städtische Objekte auf. „Wenn man jetzt so viel Geld hat, ist Gelegenheit, Investitionsstaus abzubauen“, sagte er im Stadtrat. Zugleich kritisierte er die Prognose, welche die Autoren des Haushaltstrukturkonzeptes dem Papier zugrunde gelegt hatten. Die sei „so was von obsolet“, stellte Németh fest.

Mölbiser hat Verkaufsliste im Visier

Deswegen sollten die darin enthaltenen Maßnahmen jetzt kritisch hinterfragt werden, wobei er speziell die Verkaufsliste im Visier hat. „Nicht, dass man sich später ärgert“, warnte der Mölbiser, der in dem Zusammenhang an den aus seiner Sicht übereilten Verkauf des ehemaligen Gasthofes in Mölbis erinnerte. An dem seitdem keine Entwicklung erkennbar sei.

Verhaltene Reaktionen aus dem Rathaus

Sowohl Bürgemeister Stephan Eichhorn (parteilos) als auch die Kämmerin reagierten verhalten auf den Vorstoß. „Ohne Haushaltstrukturkonzept“, erinnerte Eichhorn, „bekommen wir keinen Haushalt genehmigt.“ Kämmerin Herzig meinte, es stünden einige vernünftige Dinge im Haushaltkonzept. Das war erarbeitet und verabschiedet worden, bevor sie Anfang des Jahres in die Stadtverwaltung Rötha kam.

Warnung vor übereilten Ausgaben

Andere Stadträte warnten ebenfalls vor übereilten Ausgaben. Timo Müller (Fraktion Linke), meinte, er sei zwar positiv überrascht von der aktuellen Haushaltsituation. Dennoch sollte man jetzt nicht zu viel investieren, falls es Steuerrückforderungen gebe. Diese Möglichkeit hatte auch die Kämmerin in ihrem Bericht nicht ausgeschlossen. „Man muss einen vernünftigen Kassenbestand haben“, reagierte sie auf Müllers Hinweis. Zur Vorsicht riet diesbezüglich auch Müllers Fraktionskollege Hendrik Reichel. Die gute Finanzlage sagte er, sei vor allem Sondereffekten zu verdanken. Aus seiner Sicht sollten jetzt lieber Kredite getilgt werden.

In diesem Jahr hat Rötha schon knapp 430 000 aus Grundstücksverkäufen eingenommen. Bereits verkauft wurde unter anderem das ehemalige Gemeindeamt in Espenhain, der jüngste Verkaufsbeschluss betraf das Schützenhaus in Rötha. Dass der Liste nicht sklavisch gefolgt wird, dafür steht das Volkshaus, welches ebenfalls drauf steht. Das aber will Bürgermeister Stephan Eichhorn nicht verkaufen.

Von André Neumann