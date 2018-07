Geithain/Syhra

Die Enkeltochter des sowjetischen Militärfliegers Oberst Viktor Nikolajewitsch Schandakow besuchte am Sonnabend das Fliegerdenkmal im Geithainer Ortsteil Syhra. Schandakow, Kommandeur einer damals in Altenburg/Nobitz stationierten Fliegereinheit der Sowjetarmee, war 1966 ums Leben gekommen, als er mit seinem Co-Piloten Major Juri Alexejewitsch Wladimirow sein abstürzendes Flugzeug noch über die Häuser der Gemeinde Syhra hinwegsteuerte, um das Leben der Bewohner zu schützen, anstatt sich mit dem Fallschirm zu retten. Die Piloten waren damals 43 und 35 Jahre alt, beide kamen bei dem Absturz der MiG 21 ums Leben. Für ihre mutige Tat wurde beiden von den Dorfbewohnern 1967 ein Denkmal errichtet, das bis heute Bestand hat.

Linke macht sich für Erhalt des Denkmals stark

Die Denkmalspitze zeigt die abgestürzte MIG. Quelle: René Beuckert

Der Vorsitzender des Geithainer Ortsvereins der Partei Die Linke, Bernd Gnant, erzählte, dass sich Die Linke nach der Wende für den Erhalt des Denkmals am Rand eines Feldes stark gemacht habe. Vor 20 Jahren suchte der Ortsverein den Kontakt zu den Nachfahren des Fliegers Schandakow, dessen Nichte Nina Pfizenmaier in Niedersachsen wohnt. „Wir haben die Nichte über den Fortbestand und den Abschluss der Sanierungsarbeiten informiert. Daraufhin hat sie Kateryna, die in der Ukraine lebende Enkelin des Jagdfliegers, nach Deutschland eingeladen.“

Am frühen Nachmittag traf die Nichte mit Familie nebst Enkelin am Fliegerdenkmal ein. Von der Größe des Denkmals überrascht, hielten sie für einen Augenblick inne. Mit tränenden Augen legten sie am Fuße des Denkmals Blumen nieder. „Danke, dass das Ereignis bewahrt und bis heute nicht vergessen wurde. Für mich bleibt diese mutige Tat für immer im Herzen“, sagte die Enkelin.

Auch Martin Voigt aus dem Nachbarort Bruchheim war zu dem Ereignis am Fliegerehrenmahl gekommen. „Damals flogen die Flugzeuge nahezu pausenlos über das Areal. Der Fluglärm und die plötzlich auftauchenden Flieger gehörten bei vielen schon zum Alltag. Den Absturz selber habe ich zwar nicht miterlebt, doch anderentags fielen mir die auf freiem Feld herumliegenden Fallschirme auf“, erinnert sich Martin Voigt. Er findet es gut, dass die mutige Tat der beiden Piloten mit dem Fliegerdenkmal in Ehren gehalten wird.

Hohe Spendenbereitschaft ermöglicht Sanierung

Die Enkelin des Jagdfliegers Schandakow legte unter Tränen am Denkmal Blumen nieder. Quelle: René Beuckert

„Die Erhaltung des Denkmals hat schon einige Mühe bereitet“, sagte Gnant. „Vor Jahren haben wir um Unterstützung bei der Gemeinde gebeten, doch die stand dem Vorhaben skeptisch gegenüber, zumal es auf fremdem Grund und Boden steht und zum anderen zu jener Zeit der Bau der Autobahn A 72 dessen weitere Existenz in Frage stellte.“ Man habe aber nicht locker gelassen. „Und mit der Zustimmung der beiden Landeigentümer und der Unterstützung der Denkmalschutzbehörde war es möglich, eine Förderung zu bekommen“, erzählte Gnant. Insgesamt benötigten sie für die Restaurierung 7000 Euro. „Wir haben die Syhraer gefragt, ob sie sich an dem Projekt beteiligen wollen und sind von deren Spendenbereitschaft positiv überrascht worden. Das Geld reichte zwar noch nicht aus, aber der Anfang war gemacht“, so Gnant. Weitere überregionale Spendenaktionen brachten letztendlich die dreifache Summe ein.

Bernd Gnant übergab der Enkelin Kateryna zwei Mappen. Einmal jene, in der die Geschichte des Ereignisses bis heute dokumentiert ist, und zum anderen eine, welche Aussagen über die bei der Restaurierung zu Tage getretenen Dokumente, die wegen ihres schlechten Zustandes wieder aufgearbeitet werden sollen, beinhaltet. Für den 1.September ist die feierliche Wiedereinweihung geplant, bei der die restaurierten Dokumente in einer Hülse im Denkmal eingelassen werden sollen.

Von René Beuckert