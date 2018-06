Borna

Ein einziges Bild kann manchmal heftige Reaktionen auslösen. So geschehen nach der Veröffentlichung von sechs traurigen Schülern vor einem Blumenrondell in der Pawlowstraße vor der Robinienhofschule in Borna. Die Schüler der Förderschule für geistig Behinderte bedauerten den Zustand der Anlage, auf der mehr Disteln als Rosen wuchsen.

Wuchsen – und damit sei die gute Nachricht vorweggenommen: Mittlerweile ist das runde Beet von Mitarbeitern des Wirtschaftshofes der Stadt Borna in Ordnung gebracht worden.

Die Stadt hat das Blumenrondell an der Robinienhofschule Borna in Ordnung gebracht. Quelle: André Neumann

Mehrere Leser, darunter Kleingärtnerin Andrea Frank aus Geithain und Anne-Sophie Arnold aus Ramsdorf, äußerten sich kritisch: „Handschuhe überstreifen, die Disteln raus – und schon sieht es schöner aus. Es wäre doch schön, wenn die Schüler grundsätzlich die Pflege für das Beet übernehmen könnten, statt auf andere zu warten“, meinte die Geithainerin. Anne-Sophie Arnold empfahl angewandten Biologieunterricht und fragte: „Können die Lehrer keine Anregung für unaufwändiges, eigenverantwortliches Disteljäten dieser paar Quadratmeter geben?“

Schule pflegt eigenes Gelände

Etliche Jahre lang hatten sich Lehrer und Betreuer der Schule mit ihren Schülern tatsächlich selbst um das Beet gekümmert, welches sich im öffentlichen städtischen Straßenraum befindet. Bis die Schulleitung die Stadt bat, die Pflege wieder selbst zu übernehmen, wie Schulleiter Udo Zocher der LVZ erklärte. Die dauerhafte Pflege der Anlage sei mit „unserer besonderen Schülerschaft“ nicht zu bewältigen. Kinder, die häufig motorische und oder kognitive Einschränkungen hätten, könnten eine so große Fläche im öffentlichen Raum nicht nebenbei mit pflegen, sagte Zocher. Zumal die Schule ein eigenes großes Freigelände zu pflegen habe.

Jetzt sei die Schule froh, dass das Rondell wieder schön aussieht, nachdem es zuvor beim Tag der offenen Tür und bei Konferenzen, wie Zocher sagte, leider kein gutes Bild für die Besucher abgegeben hatte.

Von André Neumann