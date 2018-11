Regis-Breitingen

Der zweite Tag des Brückenbauprojekts der Deutschen Bahn in Regis-Breitingen geht zu Ende. Vom rund 100 Jahre alten Exemplar über der Forststraße ist nichts mehr zu sehen. Ebenso verschwunden sind die steinernen Widerlager, auf denen die beiden Stahlsegmente die lange Zeit geruht, sowie hüben und drüben einige Meter Bahndamm, die diese Mauern gestützt hatten.

Arbeiten für stabilen Boden

Längst wird der Untergrund bereitet, damit die daneben stehende neue Betonbrücke an ihren künftigen Platz geschoben werden kann. Etwa zehn Meter lange Spundwandteile werden in die Erde an den Seiten der Forststraßentrasse getrieben. Später sollen Betonfundamente ausgelegt werden. Darauf liegen dann die Stahlschienen, auf denen das 1200 Tonnen schwere Element bewegt werden kann. Die Verschiebeaktion ist am Donnerstag zwischen 1 und 7 Uhr geplant.

Nachtarbeit kein Problem für Anwohner

Auch die erste Nacht wurde durchgearbeitet. Für Anwohner Rudolf Merbeth war das kein Problem. „Der Krach ging so bis neun, halb zehn abends.“ Später habe er geschlafen und nichts gehört. „Wenn es so weiter geht, ist das vernünftig und auszuhalten.“

Straßensperrung nervt die Menschen

Aushalten müssen er und zig andere Breitingener in der Bahnhofstraße sowie die Firmen in der Werkstraße hingegen schon viele Monate das Abgeschnittensein von der Stadt. Die Forststraße ist mit einer Unterbrechung seit Herbst 2016 eine (Straßen-)Baustelle und für den Fahrzeugverkehr gesperrt, lange im Auftrag von Stadt und Wasserverband, inzwischen von der Bahn.

Auswege: Treppenunterführung und 15 Kilometer Umweg

Zu Fuß und mit dem Rad muss – treppab, treppauf – die Unterführung an der Bahnstation genommen werden. Wer nur schlecht mobil ist, muss zu Hause bleiben und ist auf Hilfe angewiesen. Motorisiert bleibt nur der Umweg über die Kippenstraße, Deutzen und Regis-Nord. „Das sind zum Lebensmittelkauf hin und zurück 15 Kilometer, das zahlt einem keiner“, klagt Merbeth. Vor drei Jahren zugezogen, kennt er es fast nur so.

Freie Autofahrt wohl erst im Frühjahr

Nachdem die Bahn ihr Brückenprojekt am Morgen des 26. November beendet, soll die Forststraße sukzessive geöffnet werden. Für Fußgänger und Radfahrer wohl noch im Dezember. Autos müssen nach aktuellem Stand bis ins Frühjahr warten: Dann sollen die rund 80 Meter jetzt beanspruchte Fahrbahn erneuert werden, als letztes Teilstück eines dann circa zweieinhalbjährigen Bauvorhabens.

Von Olaf Krenz